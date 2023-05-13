Пиво само себя не сварит: археологи узнали неожиданные причины прогулов древних египтян

Некоторые причины могут показаться странными современному человеку

Наверняка каждый из нас когда-либо придумывал нелепую причину, чтобы не идти на работу. Однако стоит отметить, что такая "традиция" существовала еще в древнем Египте, хотя и причины увильнуть от обязанностей были совсем другими.

Как пишет IFLScience, в Британском музее хранится остракон с номером 514988001, на котором можно увидеть, почему древние египтяне отпрашивались с работы.

Артефакт датируется "40-м годом правления Рамсеса II", то есть примерно 1250 годом до нашей эры, на нем имеются записи рабочего журнала за 280 дней и там можно прочесть историю 40 "прогульщиков".

Одного из них ужалил скорпион, а второй отпросился, чтобы поухаживать за больной матерью. При этом исследователи отмечают, что по всей видимости забота о других у египтян была на высоком уровне, поскольку некоторые мужчины не приходили на работу из-за менструации жены или дочери.

Также на артефакте имеются записи о том, что люди уходили с работы из-за надобности бальзамировать родственника. Как известно, эта похоронная церемония простой вовсе не была.

Вместе с тем в записях есть и более любопытные причины взять выходной день. Например, для варения пива.

Хоть это может показаться странным в наше время, однако тогда пиво было густым сладковатым напитком, который пили дети и взрослые. Его приносили в жертву богам, выдавали трижды в день работникам на стройке пирамид, а иногда даже выдавали его в качестве зарплаты.

К слову, в прошлом году ученые смогли реконструировать лицо фараона Рамсеса II, при правлении которого была сделана эта запись.