Солнце пока затихло: стоит ли землянам готовиться к магнитным бурям в ближайшие дни

Астросиноптики обновили график и обнародовали его

Хотя астросиноптики прогнозировали, что конец ноября не принесет на Землю новые геомагнитные штормы, однако к небольшим геомагнитным возмущениям все же следует готовиться.

Как сообщают ученые на сайте Spaceweather, активность солнечных вспышек была низкой за последние 24 часа. Однако солнечное пятно AR3500 имеет нестабильное магнитное поле дельта-класса, содержащее энергию для сильных вспышек класса X. Любые подобные взрывы сегодня будут геоэффективными, поскольку пятно почти прямо повернуто к Земле.

По данным сайта Meteoagent можно узнать, когда предполагаются следующие бури и колебания.

Согласно обнародованному графику, последние дни этого месяца принесут лишь небольшое геомагнитное колебание в 4 балла — 27 ноября.

Затем после шестидневного геоактивного штиля, 4 декабря магнитосфера нашей планеты будет в возбужденном состоянии. Уже 5 декабря должна произойти магнитная буря, которая составит 5 баллов, то есть слабая. Но в течение следующих двух, 6-7 декабря, дней она снизится до 4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе синоптиков по погоде в конце ноября.