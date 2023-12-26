Жары и наводнений станет больше? Ученые сделали неутешительный вывод о климате

Последние годы показывают тенденцию для ускорения потепления, однако об окончательных выводах говорить пока не стоит

Климат постоянно меняется из-за различных факторов. Последние годы показывают ускорение этого процесса, а темпы глобального потепления могут возрасти на 50 процентов в ближайшие десятилетия с сопутствующей эскалацией последствий, считает часть климатологов, в частности, Джеймс Э. Хансен и группа его коллег.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что с исследователями некоторые ученые не согласны. Они отмечают неблагоприятное положение дел, но ускорения пока не видно. Некоторые модели климата предполагают увеличение темпов, однако окончательные выводы делать пока не время.

"Я думаю, что нам, вероятно, понадобятся данные еще через три-четыре года", — цитирует издание климатолога из Университета Лидса Криса Смита. Ученым нужно больше времени, чтобы убедиться, что изменение климата последних лет выходит за пределы прогнозируемых.

Так, данные с 1880 по 2023 год показывают значительное ускорение потепления в 1970 году. Причина – резкое увеличение парниковых газов в атмосфере. Однако второе ускорение пока не столь очевидно. Но оно может вызвать еще большее лесных пожаров, наводнений, волн жары и других последствий по всему миру.

Одним из последствий сильного потепления является влажная жара – когда чрезмерная влажность от испарения воды вокруг препятствует нормальному потоотделению человека. Ученые обнаружили, что Мексика и Центральная Америка, Персидский залив, Индия, Пакистан и Юго-Восточная Азия приближаются к такому порогу, когда "больше невозможно потеть достаточно быстро, чтобы предотвратить перегревание" к концу века.

Ранее "Телеграф" сообщал о влиянии до конца века глобального изменения климата на Европу. 89% территории перейдет в новую климатическую зону.