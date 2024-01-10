Под властью Солнца: ожидать ли на Земле магнитные бури в ближайшее время

Появился обновленный прогноз

Солнце усеяно 11 группами пятен, обладающих нестабильными магнитными полями и потрескивающими незначительными вспышками класса-С. По словам астросиноптиков, они могут спровоцировать геомагнитные штормы на Земле.

Быстро растущее солнечное пятно AR3546 является наименее стабильным и, следовательно, наибольшей угрозой для более значительной вспышки. Как говорится на сайте Spaceweather.

В то же время, на ресурсе Meteoprog был обнародован прогноз относительно вероятных геомагнитных бурь на нашей планете в течение 10 января.

Последние сутки не принесли каких-либо магнитных колебаний, а солнечная активность была на низком уровне. Однако за прошедшие 24 часа произошло 9 вспышек класса С, что может повлиять на магнитосферу Земли.

Какой будет солнечная активность 10 января

Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%.

Количество солнечных пятен – 69.

Следует заметить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Прогноз магнитных бурь в течение 10-19 января

Согласно графику, обновленному на сайте Meteoagent, можно узнать, что светило 10-19 января не будет влиять на магнитное поле нашей планеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине идет новая волна холодов. Синоптик рассказала, где будет самая низкая температура в течение 10-14 января.