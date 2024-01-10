2023 год стал самым жарким за всю историю человечества: ученые выяснили, почему нагревается планета

Есть несколько факторов, которые повлияли на изменение климата

2023 год стал самым жарким в истории человечества. Средняя приземная температура выросла почти на 0,2 градуса и составила 1,48 градусов по Цельсию. Ученые опасаются серьезных последствий из-за изменения температуры.

Об этом сообщили в Службе по изменению климата Европейского Союза "Коперник", передает Science. Предыдущий рекорд потепления был установлен в 2016 году.

"Экстремальные условия являются драматичным свидетельством того, насколько далеки мы сейчас от климата, в котором развивалась наша цивилизация", — сказал в своем заявлении директор "Коперника" Карло Буонтемпо.

Ожидается, что вскоре рекордные показатели температуры 2023 года должны подтвердиться после анализов NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США, Метеорологического бюро Соединенного Королевства и Земли Беркли.

Эксперты назвали несколько причин рекордного повышения температуры, но доминирующим фактором является сжигание ископаемого топлива человечеством. Однако, по словам ученого-атмосферника Майкла Даймонда, и этого недостаточно, чтобы объяснить внезапный всплеск температуры.

Еще один фактор глобального потепления — конец климатической модели Ла-Нинья. Благодаря ей в период с 2020 по 2022 года увеличилось количество глубокой холодной воды в восточной части Тихого океана, которая поглощала тепло и подавляла глобальные температуры. В 2023 же году ситуация сменилась явлением Эль-Ниньо, которое покрыло экваториальную часть Тихого океана теплыми водами и начало повышать глобальные температуры.

В качестве еще одного объяснения ученые приводят продолжающееся снижение уровня загрязнения, которое блокирует свет. Как отмечает физик-атмосферник из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Тианле Юань, спутники из космоса в 2022 году начали фиксировать результаты перехода человечества к более чистым источникам энергии. В статье, опубликованной в ноябре 2023 года, ученый-климатолог Джеймс Хансен предположил, что сдерживание загрязнения ускорило потепление до 0,27 градусов по Цельсию за десятилетие по сравнению со скоростью 0,18 градусов Цельсия за десятилетие, наблюдавшейся с 1970 по 2010 год.

Из-за точно неустановленных причин потепления прогнозы на 2024 год неопределенные. Вместе с тем ученые утверждают, что долгосрочная модель потепления наверняка продолжится, как и на протяжении десятилетий, — пока не прекратится сжигание ископаемого топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что летом 2023 года ученые зафиксировали аномальный рекорд. По всему миру из-за этого прокатилась волна масштабных пожаров.