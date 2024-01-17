Убивает наверняка: в Китае создали новый вариант коронавируса, ученые встревожены

В исследовании не оказано, насколько вирус опасен для человека

Ученые из Китая создали новый смертоносный вариант коронавируса, который привел к гибели 100% зараженных мышей всего за 8 дней. При этом есть вероятность того для людей он будет точно так же опасным.

Как сообщает New York Post, детали исследования были обнародованы в bioRxiv. Отмечается, что вирус GX_P2V является модифицированным вариантом "двоюродного брата" коронавируса, последствия вспышки которого до сих пор ощущаются по всему миру.

Использованные в эксперименте мыши тоже были не простыми, а генно-модифицированными, так чтобы генетический состав их мозга был похож на человеческий. А потому есть основания полагать, что заразить человека он сможет так же легко, как и подопытных грызунов.

Изначальная версия вируса GX/2017 была обнаружена у малайзийских панголинов еще в 2017 году. Ученые пишут, что их работа должна якобы пролить свет на патогенность коронавируса и дает четкую альтернативную модель для понимания механизмов работы коронавирусов, связанных с печально известным SARS-CoV-2.

По итогу исследования стало понятно, что новый вирус смог поразить легкие, кости, глаза, трахеи и мозг подопытных мышей, из-за чего они умерли. Перед смертью грызуны быстро теряли вес, сутулились и двигались очень вяло, но самым любопытным стало то, что их глаза полностью побелели.

В своем исследовании китайские ученые не говорят, как вирус может повлиять на людей.

Западное научное сообщество же такие эксперименты изрядно взволновали. Так эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу отметил, что никакого научного интереса в этом исследовании нет, а его проведение могло бы завершиться катастрофой.

"Это ужасное исследование, совершенно бессмысленное с научной точки зрения. Я не вижу никакого веского интереса, который можно было бы извлечь из насильственного заражения странной породы гуманизированных мышей случайным вирусом. И наоборот, я могу предвидеть, как такие вещи могут пойти совсем не по плану", — написал он в соцсети X.

Как сообщалось ранее, тем временем новый вариант коронавируса Pirola добрался и до Украины, однако в Минздраве говорят, что в настоящее время эпидемическая ситуация в стране не настолько опасная, чтобы возвращать масочный режим