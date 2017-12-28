Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине план приватизации выполнен лишь на 20% В Украине план приватизации выполнен лишь на 20%
Новости: Вашингтон отреагировал на освобождение заложников на Донбассе В США отреагировали на освобождение заложников на Донбассе
Новости: Ломаченко - лучший боксер 2017 года по версии HBO Ломаченко - лучший боксер 2017 года по версии HBO
Новости: Самые красивые места нашей планеты: новые чудеса природы (Фото) Самые красивые места нашей планеты: новые чудеса природы (Фото)

Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс"
19:07 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Корабль совершил вхождение в плотные атмосферные слои согласно произведенным расчетам.

"Прогресс МС-06", выполнивший свою роль, как космический грузовик, затоплен в Тихом океане. Его не сгоревшие при прохождении атмосферы части упали в несудоходную акваторию.

Сообщение сделано подмосковным Центром управления полетами. Аппарат отстыковался от МКС ранним утром 28 декабря.

С запущенным с помощью украинской ракеты спутником потеряна связь

Корабль совершил вхождение в плотные атмосферные слои согласно произведенным расчетам. Там он частично разрушился. Фрагменты, являющиеся несгораемыми, упали в Тихий океан в точно определенном квадрате.

На МКС "Прогресс" прибыл 16 июня этого года. Режим стыковки был полностью автоматическим. Аппарат доставил экипажу станции необходимые грузы.

Среди них были сжатые газы, вода, топливо, необходимое для дозаправки, средства медобеспечения, расходные материалы, научная аппаратура, несколько наноспутников и рационы питания. В них, помимо прочего, отмечается наличие свежих овощей и фруктов, соусов "Аджика" и "Хрен" и даже упаковок с колбасками "Пиколини".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Атмосфера, Космический грузовик, Прогресс, Тихий океан, Топливо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые оценили, как место в очереди отражается на рациональности решений Физики создали детектор квантовых состояний Ученые назвали планеты, жители которых могут знать о существовании Солнечной системы

Последние новости

Забавные приколы из Канады, которые заставят забыть о грусти В Киеве подешевеет отопление для населения Как хорошо быть ребенком: чудесное детство в разных странах (Фото)
Сегодня читают
01 Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме
02 Разъяренную Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха
03 В РФ предположили следующий формат обмена пленными
04 Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь через 20 лет
05 Линарес - о Ломаченко: Он быстрый, но у него нет силы
Новости сегодня
21:20 В Германии пьяный украинец на фуре влетел в полицейский автомобиль: есть жертвы
21:17 Рок-группа сняла скандальный клип об убийстве Харви Вайнштейна (Видео)
21:16 Порошенко вручил сертификаты на жилье сиротам из Одесской области
21:09 Биатлон. Результаты гонки преследования традиционной "Рождественской гонки"
20:58 В Украине грипп "свалил" почти 200 тыс. человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Как встречали освобожденных украинцев из плена на Донбассе (Фото) Как встречали освобожденных из плена на Донбассе
Новости: Украинцам в 2018 году планируют поднять цену на электричество В Украине повысили тарифы на электроэнергию в 2018 году
Новости: Президент подписал необходимые для реформы здравоохранения законы В Украине стартовала медреформа
Новости: Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане
Добавить комментарий
0