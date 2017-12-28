Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

"Прогресс МС-06", выполнивший свою роль, как космический грузовик, затоплен в Тихом океане. Его не сгоревшие при прохождении атмосферы части упали в несудоходную акваторию.

Сообщение сделано подмосковным Центром управления полетами. Аппарат отстыковался от МКС ранним утром 28 декабря.

Корабль совершил вхождение в плотные атмосферные слои согласно произведенным расчетам. Там он частично разрушился. Фрагменты, являющиеся несгораемыми, упали в Тихий океан в точно определенном квадрате.

На МКС "Прогресс" прибыл 16 июня этого года. Режим стыковки был полностью автоматическим. Аппарат доставил экипажу станции необходимые грузы.

Среди них были сжатые газы, вода, топливо, необходимое для дозаправки, средства медобеспечения, расходные материалы, научная аппаратура, несколько наноспутников и рационы питания. В них, помимо прочего, отмечается наличие свежих овощей и фруктов, соусов "Аджика" и "Хрен" и даже упаковок с колбасками "Пиколини".