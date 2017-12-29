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Околоземный астероид Фаэтон оказался крупнее, чем предполагалось
06:21 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Астрономы наблюдали сближение астероида Фаэтон с Землей и изменили оценки его размеров в сторону увеличения.

Астероид (3200) Фаэтон был открыт в 1983 г. и отличается крайне вытянутой орбитой: в своем движении он пересекает орбиты всех внутренних планет, включая Марс, и сближается с Солнцем вдвое теснее, чем Меркурий. Сходится Фаэтон и с Землей, и хотя в ближайшие сотни лет столкновение нам не грозит, 16 декабря он прошел лишь вдесятеро дальше Луны, а в 2093 г. подойдет еще ближе.

В ходе недавнего сближения астрономам из обсерватории Arecibo удалось наблюдать астероид и сделать самые детальные его снимки из всех имеющихся на сегодняшний день. «Новые наблюдения Фаэтона показали, что формой он может напоминать астероид Бенну, цель полета аппарата NASA OSIRIS-REx, но в объеме Фаэтона поместятся больше тысячи таких как Бенну», –говорит Патрик Тэйлор (Patrick Taylor).

Ученые NASA опубликовали снимки астероида Фаэтон
Ученые NASA опубликовали снимки астероида ФаэтонЧитать полностью

Фотографии были сделаны с расстояния 10,3 млн км, что примерно в 27 раз дальше дистанции до Луны. Снимки с разрешением до 75 м на пиксель позволили уточнить размеры астероида Фаэтон, диаметр которого, по новым данным, составляет 5,8 км вместо прежних 4,8 км. Кроме того, у одного из полюсов астероида обнаружена темная округлая область – возможно, кратер или впадина другой природы.

Астероид массой порядка 140 триллионов тонн продолжит время от времени сближаться с Землей и пройдет неподалеку в 2050 и 2060 гг., а в 2093 г. сойдется на расстояние около 2,9 млн км. Столкновением он не угрожает: орбита Фаэтона рассчитана довольно точно и предсказала траекторию нынешнего сближения с точностью ±40 км. Эти данные показывают, что в 1974 г. – еще неизвестный астрономам – он сходился с Землей ближе, чем на этот раз, а в 1931 г. прошел почти вдвое ближе. В следующие лет 400 он нам не угрожает.

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Новости науки, Космос, НАСА, Наука, Фаэтон.
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