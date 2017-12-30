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NASA хочет отправить аппарат для исследования звездной системы Альфа-Центавра

Альфа-Центавра
06:51 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: NASA нацеливается на отправку космического аппарата для исследований звездной системы Альфа Центавра.

Альфа Центавра, как самая близкая к нам звездная система, расположенная на удалении более четырех световых лет от Земли, является предметом повышенного интереса со стороны ученых. Вполне естественно, что именно эта система станет первой звездной системой, которую посетит построенный людьми космический исследовательский аппарат. Именно это стоит в планах руководства Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) и, согласно этим предварительным планам, запуск космического аппарата может быть произведен в 2069 году к моменту 100-й годовщины миссии Apollo II.

Данный проект JPL еще не получил официального названия и, согласно имеющейся информации, находится на самом раннем этапе его реализации. Да и технологий, способных обеспечить полет космического аппарата к системе Альфа Центавра, не существует в реальности, они только еще должны быть разработаны следующим поколением ученых и инженеров. Все это пока является лишь мечтой, реализация которой потребует огромных вложений и приложения больших усилий.

О некоторых деталях данного проекта рассказал Энтони Фримен (Anthony Freeman) в своем выступлении на конференции американского Геофизического общества (American Geophysical Union), которая проходила в Новом Орлеане. Главной целью для исследований станет экзопланета Proxima b, на которой будут произведены поиски существовавшей или существующей там жизни.

В скором времени специалисты НАСА и привлеченные субподрядчики начнут исследования и разработки новых технологий, позволяющих космическому аппарату развить скорость в одну десятую от скорости света. Космическому аппарату, двигающемуся с такой скоростью, потребуется 44 года для того, чтобы достигнуть района звездной системы Альфа Центавра.

С учетом сроков реализации программы и столь длительного времени полета, никому, кто читает эти строки сейчас, не доведется узнать того, что же обнаружит космический аппарат в системе Альфа Центавра. В случае успешной реализации данной миссии первые известия из этой системы могут быть получены не ранее 2100 года, и людьми, которые получат эти известия, станут наши дети и наши внуки.

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Новости науки, Алфа Центавра, Космос, Млечный путь, НАСА, Наука.
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