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Новый 2018 год начнется с суперлуния

Суперлуние
21:50 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: После этого наблюдать суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением.

В понедельник, 1 января, жители Земли смогут наблюдать суперлуние. Луна будет на 14% больше и на 30% – ярче, прогнозируют специалисты.

Наблюдать суперлуние можно будет с вечера 1 января и до утра 2 января.

После этого наблюдать суперлуние можно будет 31 января, причем оно совпадет по времени с полным лунным затмением.

До этого суперлуние фиксировали в ночь с 3 на 4 декабря. В 2017 году это было единственное суперлуние, но уже в следующем месяце ожидаются еще два суперлуния. Сайт "Сегодня" собрал самые яркие снимки, на которых запечатлена огромная Луна.

В 2016 году земляне увидели самую большую за 70 лет Луну. Тогда Луна находилась в максимально близкой к Земле точке с 1948 года. Следующий раз такое суперлуние можно будет увидеть через 18 лет — в 2034 году.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Нынешнее суперлуние — второе по счету из трех в этом году. Еще раз огромную Луну можно будет наблюдать 14 декабря.

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Новости науки, 1 января, Когда суперлуние, Луна, Новый 2018 год, Суперлуние.
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