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NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга
21:39 Сегодня Телеграф
Фото: NASA
Новости науки: Огромная ледяная глыба раскололась на двадцать фрагментов.
NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
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На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.
По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.
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