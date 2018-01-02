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Новости: NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга

NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга

NASA
21:39 Сегодня Телеграф
korrespondent.net
Фото: NASA

Новости науки: Огромная ледяная глыба раскололась на двадцать фрагментов.

NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

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На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.

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Новости науки, Айсберг, Айсберг В-44, НАСА, Фото, Фото гигантского расколовшегося айсберга.
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