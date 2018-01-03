Пентагон запустит на орбиту Земли секретный спутник

С носителем Falсon 9 правительство США намерено запустить на орбиту свой спутник, который многие из специалистов уже назвали, как суперсекретный. Уже известно его название Zuma.

Предполагается, к финансированию его разработок и предстоящего запуска очень близкое отношение имеет Пентагон.

То, что Falсon 9 предстоит вывести на орбиту сверхсекретный спутник, уже давно вызывает повышенный интерес журналистов всего мира.

Ряд СМИ предполагал, пуск "засекреченного спутника США" должен был состояться еще 15 ноября. Однако, это по техническим причинам не состоялось.

Реализацией проекта занимается частная компания SpaceX. Стоимость бюджетного заказа от правительства США не разглашается.

Относительно достоверной является лишь информация о том, что задачей этого спутника будет не выполнение коммуникативных задач. Как сообщается, этот аппарат, после вывода на орбиту, будет производить дистанционное сканирование Земли. Будет ли эта цель научной или для нужд военных США, неизвестно.

Если SpaceX, с применением своей тяжёлой ракеты-носителя Falсon 9 сможет выполнить подобную операцию, это обеспечит компанию большим количеством заказов для выполнения подобных запусков.