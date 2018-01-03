Уникальное явление: земляне смогут наблюдать "кровавую Луну"

Первое лунное затмение в новом 2018 году произойдет уже в январе: 31 числа земляне смогут увидеть "кровавую луну" в момент наибольшего сближения Земли со своим естественным спутником. Впервые за последние 152 года люди смогут наблюдать "кровавую луну" одновременно с ее полным затмением. После этого кровавое суперлуние можно будет наблюдать чаще – специалисты также называют даты 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

Первыми кровавое суперлуние смогут увидеть жители западного побережья США, а от начала до конца это явление будет доступно только жителям Гавайских островов, восточной части Аляски и северо-запада Канады. Отчетливо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии. Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние в тот момент, когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.

Напомним, ранее исследователи установили, что первое описание солнечного затмения было сделано еще в Библии. Стоит добавить, что большинство современных исследователей считают, что книга Иисуса Навина была создана намного позже описываемых событий, а ее авторы, вероятно, могли полагаться только на устную традицию.