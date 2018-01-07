Археологи обнаружили стоянку первых предков современных людей

В восточной части Израиля, археологи и исследователи обнаружили стоянку первых предков современных людей – человека прямоходящего.

Находка была сделана сегодня днем близ Джальджулии. Как отмечают сами археологи, стоянка была не временной.

Это было скорее поселение, которое насчитывает за собой более 500 тысяч лет жизни и занимает площадь более гектара.

Предки человека проживали на этом месте более 300 лет.

Эта стоянка стала очень важным открытием, по сколько во всем Средиземноморье их насчитывается не более 3 штук. Это значит, что учёные имеют право предполагать зарождение цивилизации не только в Африке, но и на нашем континенте.