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Ученые выяснили, почему спать с телефоном смертельно опасно

Спать с телефоном
10:38 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: По данным недавнего американского исследования, мобильный телефон, лежащий рядом со спящим человеком, может стать причиной кошмаров и хронической бессонницы.

Стоит отметить, что по результатам опроса, которое сделали накануне опыта, оказалось, что почти три четверти (71%) респондентов сообщили, что спят рядом с телефоном. Среди молодежи 18-24 лет большинство кладут телефон на кровать.

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Проблема в том, что мало кто при этом отключает Wi-Fi - но это микроволны, которые влияют на организм. Ученые говорят, что долгое воздействие микроволнового излучения может вызвать не только кошмары и бессонницу, но и нарушения иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Ученые рассказали, что во избежание негативных последствий, необходимо класть телефон минимум в трех метрах от кровати.

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Новости науки, Вред телефона, Исследование, Негативные последствия, спать с телефоном, Ученые.
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