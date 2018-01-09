Ученые выяснили, почему спать с телефоном смертельно опасно

Стоит отметить, что по результатам опроса, которое сделали накануне опыта, оказалось, что почти три четверти (71%) респондентов сообщили, что спят рядом с телефоном. Среди молодежи 18-24 лет большинство кладут телефон на кровать.

Проблема в том, что мало кто при этом отключает Wi-Fi - но это микроволны, которые влияют на организм. Ученые говорят, что долгое воздействие микроволнового излучения может вызвать не только кошмары и бессонницу, но и нарушения иммунной и сердечно-сосудистой систем.

Ученые рассказали, что во избежание негативных последствий, необходимо класть телефон минимум в трех метрах от кровати.