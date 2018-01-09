https://telegraf.com.ua/files/2018/01/Sleeping-with-phone-660x372-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3843008-uchenyie-vyiyasnili-pochemu-spat-s-telefonom-smertelno-opasno.html
Ученые выяснили, почему спать с телефоном смертельно опасно
Новости науки: По данным недавнего американского исследования, мобильный телефон, лежащий рядом со спящим человеком, может стать причиной кошмаров и хронической бессонницы.
Стоит отметить, что по результатам опроса, которое сделали накануне опыта, оказалось, что почти три четверти (71%) респондентов сообщили, что спят рядом с телефоном. Среди молодежи 18-24 лет большинство кладут телефон на кровать.
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Проблема в том, что мало кто при этом отключает Wi-Fi - но это микроволны, которые влияют на организм. Ученые говорят, что долгое воздействие микроволнового излучения может вызвать не только кошмары и бессонницу, но и нарушения иммунной и сердечно-сосудистой систем.
Ученые рассказали, что во избежание негативных последствий, необходимо класть телефон минимум в трех метрах от кровати.
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