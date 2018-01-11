NASA презентовали виртуальный тур из центра Млечного Пути

Специалисты NASA представили землянам виртуальное путешествие к центру Млечного пути. "Поездка" создана в формате 360° благодаря снимкам рентгеновской обсерватории "Чандра" и других телескопов.

Причиной создания проекта стало отсутствие физической возможности человека побывать в центре Млечного пути.

Чтобы приблизить человека к неизведанному центру Млечного пути, исследователи работали годы. Однако в этом году специалисты NASA предложили желающим побывать в виртуальном путешествии.

В формате 360° желающие смогут испробовать себя в роли космонавтов и исследователей, которые отправились в экспедицию. К такому шагу ученые пришли исходя из реального отсутствия возможности отправить экспедицию в центр Млечного пути.

Для оформления визуализации были использованы снимки рентгеновской обсерватории "Чандра" и других телескопов.