NASA презентовали виртуальный тур из центра Млечного Пути
Новости науки: Виртуальное путешествие уже активно набирает интерес у людей разных профессий, не относящихся к исследованиям Космоса.
Специалисты NASA представили землянам виртуальное путешествие к центру Млечного пути. "Поездка" создана в формате 360° благодаря снимкам рентгеновской обсерватории "Чандра" и других телескопов.
Причиной создания проекта стало отсутствие физической возможности человека побывать в центре Млечного пути.
Чтобы приблизить человека к неизведанному центру Млечного пути, исследователи работали годы. Однако в этом году специалисты NASA предложили желающим побывать в виртуальном путешествии.
В формате 360° желающие смогут испробовать себя в роли космонавтов и исследователей, которые отправились в экспедицию. К такому шагу ученые пришли исходя из реального отсутствия возможности отправить экспедицию в центр Млечного пути.
Для оформления визуализации были использованы снимки рентгеновской обсерватории "Чандра" и других телескопов.