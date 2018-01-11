В метеоритах, упавших на Землю, впервые нашли воду и органику

Два метеорита, упавшие на Землю в 1998 году, попали под действие земного притяжения спустя миллиарды лет кружения в поясе астероидов. Анализ вещества долетевших до поверхности Земли метеоритов показал, что все время пребывания в космосе на этих метеоритах была вода и сложные органические вещества - аминокислоты и углеводы.

Анализ, выполненный с использованием рентгеновской спектроскопии специалистами Национальной лаборатории в Беркли, показал, что двухмиллиметровые красные и синие кристаллы, выделенные из метеорита, могли образоватьсяов; среди кандидатов на звание родины “падающих звезд” - крупнейший объект пояса астероидов Церера и астероид Геба, предполагаемый источник 40% всех падающих на Землю метеоритов. Метеориты упали в марте и августе 1998 года, один - на детскую бейсбольную площадку в Техасе, другой - марокканской пустыне; близость дат и география дают основания полагать, что оба метеорита имеют один источник и их траектории разошлись только на подлете к Земле.

Предполагаемый источник обоих метеоритов, карликовая планета Церера на треть состоит из водяного льда и окружена облаков водяного пара; сложные органические соединения ранее находили на спутниках планет-гигантов, на кометах и астероидах (так, аминокислоты обнаружились в хвосте кометы Чурюмова-Герасименко), спирты и производные бензола ранее находили даже в межзвездном веществе. Однако до сих пор не существовало доказательств того, что летучие и неустойчивые к нагреванию вода и органика могут путешествовать с одного небесного тела на другое. В метеорите, пережившем падение сквозь атмосферу Земли, воду и сложные органические вещества находят впервые.

В веществе обоих метеоритов обнаружились кислород- и азотсодержащие органические соединения, в том числе аминокислоты - структурные элементы белков, а также следовые количества воды. Авторы исследования сравнивают метеориты с насекомым, сохраненным в янтаре; как и янтарь, кристаллы метеорита сохранили молекулы, синтезированные при неизвестных условиях около 4,5 млрд лет назад, во время зарождения Солнечной системы.

Авторы исследования отмечают, что до сих пор микрокристаллы из метеоритов не подвергали такому тщательному анализу; возможно, новые исследования покажут, что вода и органические вещества в составе метеоритов - не такое редкое явление, как считалось до сих пор.

Статья опубликована в журнале Science Advances.