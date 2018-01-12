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SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon

Космический корабль Dragon
11:58 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости науки: Первый космический полет без экипажа пройдет в августе 2018 года.

Американская частная космическая компания SpaceX отложила испытания пассажирского космического корабля Dragon, сообщается на сайте NASA.

Теперь испытательный полет аппарата без экипажа пройдет в августе 2018 года, а с астронавтами на борту – в декабре. Ранее планировалось провести полеты в апреле и в августе 2018 года.

SpaceX причину переноса полетов не объяснили.

"Целью SpaceX остается провести в 2018 году первые показательные полеты, с экипажем и без, в рамках программы", – сказала представитель компании Эва Беренд.

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Новости науки, Dragon, SpaceX, Космический корабль, Космический Полет, НАСА.
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