Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД будет работать с УГКЦ на мировой арене о признании Голодомора геноцидом МИД будет работать с УГКЦ на мировой арене о признании Голодомора геноцидом
Новости: Старобельский суд продлил арест Ефремову Старобельский суд продлил арест Ефремову
Новости: В АПЛ определили лучших по итогам декабря В АПЛ определили лучших по итогам декабря
Новости: Названы победители в номинациях Critics' Choice Awards Названы победители в номинациях Critics' Choice Awards

Нейтронная звезда может быть источником быстрых радиоимпульсов
00:04 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: Нейтронная звезда, вращающаяся вокруг черной дыры, может являться источником быстрых радиоимпульсов.

На страницах нашего сайта мы достаточно много рассказывали о загадочных быстрых радиоимпульсах, прибывающих к нам из разных уголков космического пространства, которые представляют собой одно из самых загадочных астрономических явлений.

Первый быстрый радиоимпульс (fast radio burst, FRB) был зарегистрирован около 10 лет назад, и с того времени ученым удалось "поймать" достаточно малое количество таких импульсов. Изначально ученые считали, что источниками FRB-импульсов являются мощные катастрофические события, такие, как столкновения малых и сверхплотных звездных "останков", нейтронных звезд.

Однако, открытие радиоимпульса 2012 FRB (FRB 121102), который повторяется через равномерные промежутки времени, указывает на то, что его источник не разрушается в момент формирования импульса.

Повторение импульса FRB 121102 позволило астрономам с достаточно высокой точностью определить местоположение его источника, который находится в малой галактике, находящейся на удалении 3 миллиардов световых лет от нас. При этом, сама галактика слишком мала для того, чтобы в ней могли происходить столь высокоэнергетические события.

Не так давно группа ученых-астрономов, работающая с радиотелескопом обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, обнаружила, что поляризация волн радиоимпульса FRB 121102 быстро вращается и делает это непредсказуемым образом. Это, в свою очередь, говорит о высокой температуре и о сильном магнитном поле в области источника радиоимпульса.

Помимо этого, короткая продолжительность радиоимпульса указывает на то, что сам источник имеет достаточно малые размеры. И самым подходящим вариантом, укладывающимся в известные факты, является компактная нейтронная звезда, вращающаяся на не очень большом расстоянии вокруг черной дыры.

Тем не менее, нейтронная звезда и черная дыра являются не единственным объяснением природы наблюдаемых явления. Источником радиоимпульса FRB 121102 может являться намагниченное особым образом газовое облако, остатки от взрыва сверхновой звезды. Взаимодействие частей этого облака также может породить радиоимпульсы со столь странной поляризацией.

Тем не менее, такой вариант объяснения гораздо менее вероятен, нежели наличие нейтронной звезды в близости от черной дыры, и именно поэтому астрономы склоняются именно в пользу последнего варианта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Быстрые радиоимпульсы, Космос, Наука, Нейтронные звезды, Черные дыры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученым удалось запечатлеть магнитные поля, создаваемые клетками живых бактерий Астрономы выяснили происхождение быстрого радиовсплеска В метеоритах, упавших на Землю, впервые нашли воду и органику

Последние новости

Украинский баскетболист получил приз самому прогрессирующему игроку Испании "Динамо" объявило о подписании игрока сборной Украины Китайская компания сделала копию Mercedes-Benz GLA
Сегодня читают
01 Украина не причастна к атаке на базы РФ в Сирии
02 Число украинцев в Польше достигло исторического рекорда
03 Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего
04 Назван размер максимальных пенсий в Украине в 2018 году
05 Раскрыт секрет тайной комнаты в пирамиде Хеопса
Новости сегодня
00:27 Самые смешные и нелепые свадебные снимки, которые можно было и не делать
00:21 Украинские авиакомпании существенно нарастили пассажирские перевозки
00:13 Как выглядит современная мода у японской молодежи (Фото)
00:08 Морские порты Украины продемонстрировали рост грузооборота за прошедший год
00:00 Продукты, которые могут быть вредны для здоровья из-за высокого содержания соли
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вспышка кори в Украине: рекомендации Минздрава Вспышка кори в Украине: рекомендации Минздрава
Новости: В Украине ожидаются сильные морозы в конце января В Украине ожидаются сильные морозы в конце января
Новости: Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего Тымчук о военной технике из Крыма: Передавать там нечего
Новости: Как разные виды алкоголя влияют на настроение и поведение человека Как разные виды алкоголя влияют на настроение и поведение человека
Добавить комментарий
0