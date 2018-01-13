Нейтронная звезда может быть источником быстрых радиоимпульсов

На страницах нашего сайта мы достаточно много рассказывали о загадочных быстрых радиоимпульсах, прибывающих к нам из разных уголков космического пространства, которые представляют собой одно из самых загадочных астрономических явлений.

Первый быстрый радиоимпульс (fast radio burst, FRB) был зарегистрирован около 10 лет назад, и с того времени ученым удалось "поймать" достаточно малое количество таких импульсов. Изначально ученые считали, что источниками FRB-импульсов являются мощные катастрофические события, такие, как столкновения малых и сверхплотных звездных "останков", нейтронных звезд.

Однако, открытие радиоимпульса 2012 FRB (FRB 121102), который повторяется через равномерные промежутки времени, указывает на то, что его источник не разрушается в момент формирования импульса.

Повторение импульса FRB 121102 позволило астрономам с достаточно высокой точностью определить местоположение его источника, который находится в малой галактике, находящейся на удалении 3 миллиардов световых лет от нас. При этом, сама галактика слишком мала для того, чтобы в ней могли происходить столь высокоэнергетические события.

Не так давно группа ученых-астрономов, работающая с радиотелескопом обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, обнаружила, что поляризация волн радиоимпульса FRB 121102 быстро вращается и делает это непредсказуемым образом. Это, в свою очередь, говорит о высокой температуре и о сильном магнитном поле в области источника радиоимпульса.

Помимо этого, короткая продолжительность радиоимпульса указывает на то, что сам источник имеет достаточно малые размеры. И самым подходящим вариантом, укладывающимся в известные факты, является компактная нейтронная звезда, вращающаяся на не очень большом расстоянии вокруг черной дыры.

Тем не менее, нейтронная звезда и черная дыра являются не единственным объяснением природы наблюдаемых явления. Источником радиоимпульса FRB 121102 может являться намагниченное особым образом газовое облако, остатки от взрыва сверхновой звезды. Взаимодействие частей этого облака также может породить радиоимпульсы со столь странной поляризацией.

Тем не менее, такой вариант объяснения гораздо менее вероятен, нежели наличие нейтронной звезды в близости от черной дыры, и именно поэтому астрономы склоняются именно в пользу последнего варианта.