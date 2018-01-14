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NASA опубликовало новый снимок облаков Юпитера

Юпитер
11:41 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.

Снимок NASA был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 километров от пиков облаков планеты.

Зонд Juno ("Юнона") был запущен с мыса Канаверал в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, первые данные были получены только в конце августа.

Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня. В октябре 2016 года зонд пролетел на расстоянии всего в 10 тысяч километров от верхнего слоя атмосферы планеты и получил новую порцию информации об устройстве ее недр и загадочного полярного сияния на полюсах.

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Новости науки, Космос, НАСА, Новый снимок облаков Юпитер, Облака Юпитера, Юпитер.
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