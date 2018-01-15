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Ученые показали, как будет выглядеть путешествие к центру Млечного Пути (Видео)

Млечный Путь
12:06 Сегодня Телеграф
unn.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые NASA создали визуализацию, которая обеспечивает невероятное виртуальное путешествие к центру Млечного Пути.

Ученые NASA создали визуализацию, которая обеспечивает исключительное виртуальное путешествие — в комплекте с полноценным обзором в 360 градусов — в центр нашей галактики. Видео "путешествия" было обнародовано в среду на сайте Агентства, передает УНН.

Проект был разработан благодаря материалам Космической рентгеновской обсерватории "Чандра" (космический телескоп "Чандра") и других телескопов. Он позволяет зрителям контролировать собственное изучение захватывающего среды нестабильных массивных звезд, а также и мощной гравитации вокруг черной дыры-монстра, которая лежит в центре Млечного пути.

Земля расположена примерно в 26 000 световых лет, или около 150 000 триллионов миль от центра Галактики. И хотя люди не могут физически путешествовать туда, ученые смогли изучить этот регион, используя данные мощных телескопов, которые могут обнаружить свет в различных формах, включая рентгеновский и инфракрасный.

Визуализация базируется на информации, полученной большим телескопом Европейской обсерватории о 30 массивных звезд-гигантов, известных как Звезды Вольфа — Райе, что орбитируют на расстоянии около 1,5 световых лет от центра нашей Галактики.

Астрономы заинтересованы в том, чтобы лучше понять, какую роль играют эти звезды в пространстве Млечного Пути. В частности, они хотели бы знать, как звезды взаимодействуют с наиболее доминирующим резидентом центра Галактики — сверхмассивной черной дырой Стрелец А *, масса которой эквивалентна примерно 4 миллионам Солнц.

Визуализация Galactic Center — это 360-градусный фильм, который погружает зрителя в симуляцию центра Галактики. Зритель находится в месте расположения Стрельца A * и может видеть около 25 звезд Вольфа-Райе (белые, мерцающие объекты), вращающиеся вокруг Стрельца, поскольку они непрерывно вытесняют звездные ветры (от черного до красного до желтого цвета). Эти ветры сталкиваются друг с другом, а затем некоторые из этого материала (желтые капли) спирали к Стрельцу A *.

В фильме показаны два симулятора, каждый из которых начинается около 350 лет назад и охватывает 500 лет.

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Новости науки, Галактика, Европейская обсерватория, Космические открытия, Космос, Млечный путь, НАСА, Ученые NASA, Чандра.
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