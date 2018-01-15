Обнаруженный в Египте метеорит оказался уникальным для Солнечной системы

Ученые заявили о том, что метеорит "Гипатия", найденный в Египте, содержит в себе соединения, которые не встречаются больше нигде на Земле. Более того, подобные вещества не были обнаружены и в пределах Солнечной системы.

В 2013 году ученые заявили о том, что "Гипатия" имеет внеземное происхождение. Последующий анализ показал также то, что состав метеорита не похож на состав ни одной известной кометы или астероида – комбинация материалов в нем является уникальной. Согласно одной из гипотез, "Гипатия" является частью ядра кометы, которое было деформировано под действием удара, но другие данные свидетельствуют о том, что метеорит сформировался в холодных условиях.

В ходе нового исследования ученые изучили состав метеорита и обнаружили в нем наличие минералов, которые предшествовали формированию Солнечной системы. "Большая часть "Гипатии" походит на плохо смешанное тесто пирога… Метеорит содержит большое количество очень специфических углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами. Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала еще до образования нашей Солнечной системы", — заявил один из авторов исследования Ян Крамерс.

По мнению ученых, материалы "Гипатии" сформировались еще до образования Солнца, но сам метеорит был сформирован уже после образования звезды. Исследователи подчеркивают, что подобные выводы расходятся с общепринятыми теориями образования планетных систем, поскольку в них предполагается равномерное распределение вещества по протопланетному диску.

Предполагается, что метеорит сформировался при температуре около -196 градусов Цельсия на расстоянии, которое в 40 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Вероятно, он прилетел на Землю из пояса Койпера.