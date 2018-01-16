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Ученые сфотографировали "трапезу" черной дыры

Черная дыра
22:13 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи с помощью космического телескопа “Хаббл”, обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая “выдувает” огромные пузыри горячего светлого газа.

“В настоящее время один из пузырей – черная дыра – разрастается, в то время как другой – более старый – медленно исчезает”, - говорится в сообщении.

При этом увеличивается в размерах именно черная дыра, которая медленно поглощает расположенную вблизи галактику. Обнаруженная черная дыра находится на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли и известна как SDSS J1354+1327. Галактика известна как SDSS J1354+1328.

Отмечается, что сверхмассивные черные дыры могут иметь массу, эквивалентную массе миллиардов Солнц, находятся в центре большинства галактик, включая и Млечный Путь. Эти черные дыры способны "питаться" собственным окружением, благодаря чему они с блеском будут сиять как активные галактические ядра.

Однако, как сообщается, этот процесс "кормления" не является постоянным, поскольку он зависит от того, как много вещества потребляется черной дырой. Так, если окружающий материал комковат и нерегуляренй, то сияние активного галактического ядра как бы "включается-выключается", иногда мигая. По мнению исследователей, соответствующий процесс и произошел с черной дырой SDSS J1354+1327.

Можно заметить, что из галактики сверху тянутся два отдельных длинных оттока материала. Первая вспышка создал реликтовый нижний поток вещества, размером в 33 тыс. световых лет в поперечнике. Около 100 тыс. годами позже вторая вспышка породила более компактный, но гораздо лучистый отток, исходящий из верхней части галактики.

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Новости науки, Исследование, Наука, Ученые, Фото, Черная дыра.
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