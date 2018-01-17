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Новости: В Красном море обнаружены древнеегипетские корабли возрастом 3,5 тысячи лет В Красном море обнаружены корабли возрастом 3,5 тысячи лет

В Красном море обнаружены древнеегипетские корабли возрастом 3,5 тысячи лет

В Красном море обнаружены древнеегипетские корабли возрастом 3,5 тысячи лет
00:51 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: из открытых источников

Новости науки: Открытие археологов подтверждают гипотезу о морской торговле, которая велась Древним Египтом в районе Красного моря.

В двух подводных пещерах Красного моря найдены обломки древнеегипетских морских судов, а также - фрагменты керамики и корабельной оснастки (изготовленные из кедра части кормового весла, служившего рулем на судах древних мореплавателей).

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По мнению археологов, возраст находки около трех с половиной тысяч лет. Предположительно, эти корабли были частью экспедиции, отправленной по приказу царицы Хатшепсут. Дочь фараона Тутмоса I направила караван в древнюю страну Пунт, которая располагалась на территории современного Йемена.

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Таким образом, открытие археологов подтверждают гипотезу о морской торговле, которая велась Древним Египтом в районе Красного моря. Из Пунта в Египет поставлялись золото, слоновая кость и ладан. А найденные корабли, вероятно, были принесены в жертву богам после успешного возвращения из плавания.

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Новости науки, Археология, Древний Египет, История, Красное море, Наука, Новости науки, Палеонтология.
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