В Красном море обнаружены древнеегипетские корабли возрастом 3,5 тысячи лет

В двух подводных пещерах Красного моря найдены обломки древнеегипетских морских судов, а также - фрагменты керамики и корабельной оснастки (изготовленные из кедра части кормового весла, служившего рулем на судах древних мореплавателей).

По мнению археологов, возраст находки около трех с половиной тысяч лет. Предположительно, эти корабли были частью экспедиции, отправленной по приказу царицы Хатшепсут. Дочь фараона Тутмоса I направила караван в древнюю страну Пунт, которая располагалась на территории современного Йемена.

Таким образом, открытие археологов подтверждают гипотезу о морской торговле, которая велась Древним Египтом в районе Красного моря. Из Пунта в Египет поставлялись золото, слоновая кость и ладан. А найденные корабли, вероятно, были принесены в жертву богам после успешного возвращения из плавания.