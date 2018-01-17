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Астрофизики установили верхний предел массы нейтронных звезд

Астрофизики установили верхний предел массы нейтронных звезд
23:46 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
Naked Science
Фото: из открытых источников

Новости науки: Максимально возможная для них масса оценивается всего в 2,16 массы Солнца.

В отличие от черных дыр, нейтронные звезды не могут расти бесконечно: набрав определенный размер, они легко коллапсируют в ту же черную дыру.

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После того как крупная звезда гибнет во взрыве сверхновой и сбрасывает вещество своих внешних оболочек, остатки могут коллапсировать. В экстремальном случае образуется черная дыра, но если массы ядра звезды недостаточно, на ее месте появляется невероятно плотная нейтронная звезда.

Черные дыры могут иметь массу невероятно большую и расти в течение жизни, набирая миллионы и миллиарды масс Солнца. Однако у нейтронных звезд есть предел, за которым ничто уже не может противостоять накопленной массе коллапсировать в черную дыру под действием собственной гравитации. Оценить этот предел удалось команде профессора франкфуртского Университета Гёте Лучано Реццолы (Luciano Rezzolla), статью ученых публикует издание Astrophysical Journal Letters.

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Стоит еще раз вспомнить, что нейтронные звезды являются одними из самых плотных объектов во Вселенной. Имея размеры немногим более 10 км в диаметре, такая звезда будет весить вдвое больше Солнца и создавать соответствующее экстремальное гравитационное поле. Поэтому Реццола и его коллеги использовали данные обсерватории LIGO и других телескопов, которые летом 2017 года наблюдали гравитационные волны и излучение, пришедшие от пары сливающихся нейтронных звезд в 130 млн световых лет от нас.

Это позволило упростить теоретические расчеты поведения сверхплотного вырожденного вещества, из которого состоят нейтронные звезды, и оценить верхний предел их массы в 2,16 массы Солнца. В самом деле, средний размер известных нейтронных звезд составляет около 1,4 массы Солнца, а самые крупные немногим тяжелее двух солнц – так, пульсар PSR J0348+0432 имеет массу 2,01 солнечной.

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