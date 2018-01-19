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Самая полная карта Титана раскрыла его новое неожиданное сходство с Землей

Полная карта Титана
12:59 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Составлена самая детальная карта поверхности Титана – она показала, что моря и крупнейшие озера спутника Сатурна связаны скрытой под поверхностью сетью.

С тех пор как зонд Cassini начал исследовать систему Сатурна, прошло чуть больше 10 лет, но наши представления о ней изменились кардинально. Сегодня мы знаем, что крупнейший спутник Сатурна – крайне своеобразный "двойник" Земли. Во всей Солнечной системе только у нас и на Титане имеются настоящие моря и текут реки, идет испарение с поверхности, выпадают осадки – словом, есть полноценный круговорот жидкости.

С другой стороны, на Титане намного холоднее, и роль нашей воды играют жидкие при этой температуре углеводороды – в основном метан, текущий между "асфальтовыми берегами". В свежем номере журнала Geophysical Research Letters опубликованы сразу две статьи, раскрывающие новые детали жизни этого удивительного мира, такого похожего и непохожего на наш.

В первой статье Алекс Хейс (Alex Hayes) и его коллеги из Корнеллского университета подвели "топографические" итоги наблюдений Cassini, работа которого была завершена в сентябре 2017 г., и представили самую полную и детальную карту поверхности Титана, имеющуюся на сегодняшний день. На ней еще сохраняются отдельные "туманные", недостаточно рассмотренные области, и даже "белые пятна", но в целом она завершена. Помимо прочего, ученые указали на ряд прежде неизвестных гор (Титан намного "площе" Земли, поэтому высота самых крупных из них не превышает 700 м) и низин – следов криовулканической деятельности.

Во второй статье Хейс с соавторами опираются на эти топографические данные, показывая, что три крупнейших моря Титана – моря Кракена, Лигеи и Пунги – связаны друг с другом и поддерживают общий «уровень моря», как это происходит, скажем, с Тихим и Атлантическим океанами на Земле. Вместе с тем мелкие озера зачастую имеют высоту на несколько сотен метров выше, что также похоже на нашу планету.

"Мы измерили высоту водной поверхности небесного тела, расположенного в 930 млн миль от Солнца (1,5 млрд км – NS) с точностью около 40 см, – резюмирует Алекс Хейс. – Благодаря этой потрясающей точности мы смогли заметить, что уровень моря плавно меняется в пределах 11-метровой высоты, соответствуя изменениям гравитации".

В самом деле, гравитационное поле спутника, как и других крупных тел, неоднородно, на его работу сильно влияет притяжение соседней планеты. Жидкость на Титане распределяется под совокупным действием этих сил: в крупнейших, тесно связанных друг с другом резервуарах она расходится "ровным слоем", без резких перепадов, а более низкие резервуары заполняются полностью.

Остается выяснить очередную загадку – как именно организована эта связь? Судя по всему, моря и озера Титана связаны какими-то подповерхностными сетями и резервуарами, но чтобы выяснить это окончательно, придется послать на его поверхность новую миссию.

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Новости науки, Алекс Хейс, Земля, Карта, Полная карта Титана, Сатурн, Спутник, Спутник Сатурна, Сходство, Титан.
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