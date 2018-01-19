Землю накроет магнитная буря

На Солнце произошла мощная вспышка, которая уже 19 января даст о себе знать - Землю накроют магнитные бури. Последствия процессов на поверхности светила будут наблюдаться в течение нескольких дней.

Доктор физико-математических наук Всеволод Лозицкий утверждает, что такие вспышки разрушают спокойный режим жизни человека, создавая дискомфорт и даже приводя к общественным потрясениям.

Врач-терапевт Виктория Форосенко говорит, что часть ее пациентов чувствует изменения в геомагнитном поле заранее – люди жалуются на слабость, беспокойство, раздраженность, рассеянность, головную и сердечную боль, а также скачки артериального давления.

Медик советует пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. Продлится буря три дня, но слишком волноваться украинцам по этому поводу не стоит.

Ученые говорят, что наше светило сейчас на минимуме своего 11-летнего цикла, поэтому ближайшие три года ни мощных взрывов, ни действительно сильных бурь не ожидается.