Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных
Новости: В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ В НБУ допускают досрочное прекращение программы МВФ
Новости: Порошенко встретится с президентом США Порошенко встретится с президентом США
Новости: Песня группы "Время и Стекло" попала в десятку самых популярных в мире Песня группы "Время и Стекло" попала в десятку самых популярных в мире

NASA удалось взглянуть на Туманность Ориона изнутри
23:15 Пт, 19 Январь 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: Новое видео, созданное NASA, позволяет вам взглянуть изнутри на Туманность Ориона.

В свое время специалисты НАСА подготовили и опубликовали множество красивейших снимков Туманности Ориона, сделанных при помощи разных астрономических инструментов. А недавно, усилиями специалистов из Научного института космического телескопа (Space Telescope Science Institute) и Калифорнийского технологического института на свет появился новый видеоролик, который предоставляет зрителю пролететь сквозь Туманность Ориона и посмотреть на нее изнутри. Более того, зрители могут увидеть то, что обычно невидимо для невооруженного взгляда, ведь для создания видеоролика использовались и инфракрасные изображения, полученные космическими телескопами Hubble и Spitzer, плюс некоторые "голливудские приемы".

Напомним нашим читателям, что Туманность Ориона представляет собой область активного звездообразования, возраст которой составляет порядка 2 миллионов лет и которая находится на удалении 1 350 световых лет от Земли. Благодаря своей высокой яркости, Туманность Ориона видна с Земли невооруженным глазом как звезда средней яркости в районе меча созвездия Ориона.

Просмотрев представленный ниже видеоролик, зрители "пролетят" сквозь области туманности, в которых зарождается большое количество новых звезд. Эти области заполнены пылающими облаками космического газа, нагреваемого интенсивным излучением молодых и ярких звезд. Так же на видео можно будет увидеть скопления космического газа, окружающего протопланетарные диски, в которых начинают формироваться планеты будущих звездных систем.

 

Отметим, что Туманность Ориона является предметом повышенного интереса со стороны ученых-астрономов из-за того, что она показывает нам, на что была похожа 4.6 миллиарда лет назад область космического пространства, в которой сформировалось и наше Солнце. Изучение процессов, происходящих в этой туманности, позволяет ученым искать ответы на вопросы, касающиеся зарождения, формирования и дальнейшего развития нашей Солнечной системы и ближайшего звездного окружения.

И в заключение следует заметить, что данное видео было создано в рамках образовательной программы НАСА Universe of Learning, оно является очень яркой демонстрацией возможностей так называемой многоспектральной астрономии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Космос, НАСА, Наука, Туманность Ориона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Обнаружен древнейший источник кислорода на Земле Ученым удалось предотвратить замерзание воды при минусовой температуре Круговая панорама позволит ученым взглянуть на космос из центра нашей галактики

Последние новости

Деревянченко прокомментировал отмену своего боя Ева Бушмина поделилась детским снимком Экс-игрок "Шахтера" продлил контракт с "Манчестер Сити"
Сегодня читают
01 В Украине запустили первый этап монетизации субсидий
02 НБУ возьмется за расчет официального курса гривни
03 Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии военных
04 Ученые решили, что подростковый возраст нужно увеличить до 24 лет
05 Медики рассказали, какая обувь угрожает вашему здоровью
Новости сегодня
00:14 Как выглядели представительницы прекрасного пола на крещенские купания (Фото)
00:09 Медики назвали самые полезные продукты для мужского здоровья
00:02 Вы будете смеяться: свежая подборка автоприколов
23:46 Гривня на межбанке немного укрепилась
23:39 Смешные демотиваторы, которые обязательно поднимут настроение на все выходные
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: От Киева до Одессы: как украинцы праздновали Крещение (Фото) От Киева до Одессы: как украинцы праздновали Крещение (Фото)
Новости: Зимний апокалипсис: как Украина борется со снегом и "большой водой" (Фото) Как Украина борется со снегом и "большой водой" (Фото)
Новости: В Украине объявлено штормовое предупреждение: восток и юг будет засыпать В Украине объявлено штормовое предупреждение
Новости: Врачи назвали ежедневные ошибки, которые могут ускорить старение Врачи назвали ежедневные ошибки, которые могут ускорить старение
Добавить комментарий
0