NASA удалось взглянуть на Туманность Ориона изнутри

В свое время специалисты НАСА подготовили и опубликовали множество красивейших снимков Туманности Ориона, сделанных при помощи разных астрономических инструментов. А недавно, усилиями специалистов из Научного института космического телескопа (Space Telescope Science Institute) и Калифорнийского технологического института на свет появился новый видеоролик, который предоставляет зрителю пролететь сквозь Туманность Ориона и посмотреть на нее изнутри. Более того, зрители могут увидеть то, что обычно невидимо для невооруженного взгляда, ведь для создания видеоролика использовались и инфракрасные изображения, полученные космическими телескопами Hubble и Spitzer, плюс некоторые "голливудские приемы".

Напомним нашим читателям, что Туманность Ориона представляет собой область активного звездообразования, возраст которой составляет порядка 2 миллионов лет и которая находится на удалении 1 350 световых лет от Земли. Благодаря своей высокой яркости, Туманность Ориона видна с Земли невооруженным глазом как звезда средней яркости в районе меча созвездия Ориона.

Просмотрев представленный ниже видеоролик, зрители "пролетят" сквозь области туманности, в которых зарождается большое количество новых звезд. Эти области заполнены пылающими облаками космического газа, нагреваемого интенсивным излучением молодых и ярких звезд. Так же на видео можно будет увидеть скопления космического газа, окружающего протопланетарные диски, в которых начинают формироваться планеты будущих звездных систем.

Отметим, что Туманность Ориона является предметом повышенного интереса со стороны ученых-астрономов из-за того, что она показывает нам, на что была похожа 4.6 миллиарда лет назад область космического пространства, в которой сформировалось и наше Солнце. Изучение процессов, происходящих в этой туманности, позволяет ученым искать ответы на вопросы, касающиеся зарождения, формирования и дальнейшего развития нашей Солнечной системы и ближайшего звездного окружения.

И в заключение следует заметить, что данное видео было создано в рамках образовательной программы НАСА Universe of Learning, оно является очень яркой демонстрацией возможностей так называемой многоспектральной астрономии.