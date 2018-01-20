Самая полная карта Титана раскрыла его неожиданное сходство с Землей

С тех пор как зонд Cassini начал исследовать систему Сатурна, прошло чуть больше 10 лет, но наши представления о ней изменились кардинально. Сегодня мы знаем, что крупнейший спутник Сатурна – крайне своеобразный «двойник» Земли. Во всей Солнечной системе только у нас и на Титане имеются настоящие моря и текут реки, идет испарение с поверхности, выпадают осадки – словом, есть полноценный круговорот жидкости.

С другой стороны, на Титане намного холоднее, и роль нашей воды играют жидкие при этой температуре углеводороды – в основном метан, текущий между «асфальтовыми берегами». В свежем номере журнала Geophysical Research Letters опубликованы сразу две статьи, раскрывающие новые детали жизни этого удивительного мира, такого похожего и непохожего на наш.

В первой статье Алекс Хейс (Alex Hayes) и его коллеги из Корнеллского университета подвели «топографические» итоги наблюдений Cassini, работа которого была завершена в сентябре 2017 г., и представили самую полную и детальную карту поверхности Титана, имеющуюся на сегодняшний день. На ней еще сохраняются отдельные «туманные», недостаточно рассмотренные области, и даже «белые пятна», но в целом она завершена. Помимо прочего, ученые указали на ряд прежде неизвестных гор (Титан намного «площе» Земли, поэтому высота самых крупных из них не превышает 700 м) и низин – следов криовулканической деятельности.