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Самая полная карта Титана раскрыла его неожиданное сходство с Землей
23:46 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Составлена самая детальная карта поверхности Титана – она показала, что моря и крупнейшие озера спутника Сатурна связаны скрытой под поверхностью сетью.

С тех пор как зонд Cassini начал исследовать систему Сатурна, прошло чуть больше 10 лет, но наши представления о ней изменились кардинально. Сегодня мы знаем, что крупнейший спутник Сатурна – крайне своеобразный «двойник» Земли. Во всей Солнечной системе только у нас и на Титане имеются настоящие моря и текут реки, идет испарение с поверхности, выпадают осадки – словом, есть полноценный круговорот жидкости.

С другой стороны, на Титане намного холоднее, и роль нашей воды играют жидкие при этой температуре углеводороды – в основном метан, текущий между «асфальтовыми берегами». В свежем номере журнала Geophysical Research Letters опубликованы сразу две статьи, раскрывающие новые детали жизни этого удивительного мира, такого похожего и непохожего на наш.

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В первой статье Алекс Хейс (Alex Hayes) и его коллеги из Корнеллского университета подвели «топографические» итоги наблюдений Cassini, работа которого была завершена в сентябре 2017 г., и представили самую полную и детальную карту поверхности Титана, имеющуюся на сегодняшний день. На ней еще сохраняются отдельные «туманные», недостаточно рассмотренные области, и даже «белые пятна», но в целом она завершена. Помимо прочего, ученые указали на ряд прежде неизвестных гор (Титан намного «площе» Земли, поэтому высота самых крупных из них не превышает 700 м) и низин – следов криовулканической деятельности.

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Новости науки, Земля, Космос, Наука, Титан.
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