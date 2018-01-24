Что необходимо знать о плане NASA по спасению от Йеллоустонского супервулкана

Национальный парк Йеллоустон в США является одним из тех мест, которые обязательно нужно посетить. Однако под этим парком расположен один из 20 известных нам супервулканов.

Самое страшное, что он может начать извергаться в любой момент.

Супервулканы за одно извержение выбрасывают более 1000 кубических километров осколков горных пород и пепла.

Из-за такого извержения атмосфера нашей планеты долго будет заполнена огромным количеством пепла, что, в свою очередь, ограничит поступление солнечного света.

Это может привести к зиме, которая продлится несколько лет. Произойдут такие глобальные изменения климата, что значительная часть живых особей на планете погибнет. Возможно, среди них будем и мы. Но как можно предотвратить эту катастрофу?

Похоже, что у NASA есть ответ на этот вопрос.