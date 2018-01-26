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Ученые воссоздали лицо девушки по ее 9000-летнему черепу

Агви
00:44 Сегодня Телеграф
Археологический блог

Новости науки: Учёные из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около 9 000 лет назад.

Исследователи назвали её Агви, в переводе «Рассвет», так как она жила в Древней Греции, что является началом и «колыбелью» мировой цивилизации.

Древние цивилизации, исчезновение которых остается загадкой для археологов

Пока что о том, как жила девушка, и как она погибла мало, что известно. Однако ученым удалось реконструировать её череп.

Последний был найден в пещере Теопетры в 1993 году. Останки относятся к периоду перехода древнего населения этого региона из устроя охотников, кочевников и собирателей, в общество осевшей жизни и выращивания собственных продуктов и культур.

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Специалистами были проведены компьютерные тесты, в частности томография. Затем при помощи 3D-принтера они получили точную копию результатов сканирования. Археологи установили скулы древней девушки, её брови, подбородок и другие черты лица. Цвет кожи и глаз восстановили на общих сведениях о жителях этого региона.

 

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Новости науки, Агви, Археология, Лицо, Наука, Новости археологии, Пещера Теопетры, Череп.
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