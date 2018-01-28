Аномальная звезда "Табби" вызвала интерес к проектам внеземных цивилизаций

Находки крупнейшего «охотника за планетами», космического телескопа Kepler, то и дело привлекают интерес. Но небольшая публикация, вышедшая в сентябре 2015 года, вызвала настоящую бурю. Данные наблюдений звезды KIC 8462852 не походили ни на что, виденное прежде. Обычно проходящая между светилом и нами планета заставляет ее несильно и ненадолго, хотя и регулярно, терять блеск. KIC 8462852 ведет себя чрезвычайно странно: она тускнеет очень сильно, теряя до 85% яркости, и через неравномерные промежутки времени. Ни одна из 150 тысяч звезд, которые наблюдал Kepler, не демонстрировала ничего подобного.

Блестящие загадки

Астрономы, столкнувшиеся с такой аномальной кривой блеска, засуетились. Дотошная проверка техники показала, что ни аппаратура телескопа, ни алгоритмы обработки его данных такой картины дать не могли. Расчеты позволили отбросить и гипотезу о том, что аномалию могут создавать нестабильные процессы, проходящие в самой звезде. Остаются лишь три варианта. Во-первых, нестабильный блеск звезде KIC 8462852 может придавать рой мелких, хаотично движущихся небесных тел, остатков протопланетного облака, из которого она сформировалась. Однако звезда недостаточно молода для этого, да и дополнительные наблюдения в ИК-диапазоне не обнаружили никаких следов протопланетного «мусора».

Во-вторых, затемнение способно вызывать густое облако комет или астероидов, каким-то случаем перехваченное у пролетавшей мимо звезды. Однако никаких указаний на это нет, да и облако такое долго не проживет: большая часть его тел через какие-то тысячи лет должно окончательно упасть на звезду. Получается, что мы видим уникальный, редкий случай? В такое поверить трудно.

Остается еще одна версия, которую и озвучили авторы знаменитой статьи: мерцание KIC 8462852 может быть связано с гигантским астроинженерным сооружением, которое возвела существующая у нее цивилизация. Однако... разве такое возможно? «Инопланетяне должны оставаться самой последней гипотезой, которую стоит принимать в расчет, – сказал по этому поводу американский астроном Джейсон Райт. – Но то, что мы видим тут, – это именно то, что можно ждать от внеземной цивилизации».

Космическая энергетика

Чтобы понять, о чем говорят астрофизики, нам придется вернуться на полвека назад – в золотую эпоху начала космонавтики, повального увлечения звездами и уверенности в скором выходе человека на просторы Вселенной. В те годы всевозможные проекты по радионаблюдениям далекого космоса и охоте на сигналы «братьев по разуму» только осмысливались на концептуальном уровне. Рассуждая о перспективах развития человечества и контакта с иными планетами, астроном Николай Кардашев нашел исключительно адекватный подход к тому, чтобы формализовать возможные уровни технологического развития цивилизации – здесь или под любой другой звездой.