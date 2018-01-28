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Искусственный интеллект успешно справился с разработкой квантовых экспериментов
23:08 Вс, 28 Январь 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
Фото из открытых источников

Новости науки: ИИ успешно разрабатывает и планирует квантовые эксперименты.

Группа исследователей из университета Инсбрука и Венского университета работает сейчас над созданием "интеллектуальной лаборатории", способной самостоятельно планировать и проводить эксперименты из области квантовой физики. На начальной стадии работы эта лаборатория использует набор стандартных экспериментальных методов, которые широко используются в современных исследованиях, но, технологии искусственного интеллекта, внедренные в управляющий компьютер лаборатории, позволяют ей учиться и действовать, используя творческий подход. А это, в свою очередь, является демонстрацией того, как самые современные информационные технологии смогут преобразить область научных исследований в самых разных областях.

Компьютер "интеллектуальной лаборатории" приобретает новый опыт и совершенствует свои навыки буквально с каждым успешно проведенным экспериментом. Основой новой системы стала автоматизированная процедура разработки квантовых экспериментов, созданная группой Антона Цайлингера (Anton Zeilinger) в недалеком прошлом. Некоторые из разработанных компьютером экспериментов были успешно проведены в лаборатории Цайлингера людьми-учеными. А теперь "интеллектуальная лаборатория" обрела способность проводить эксперименты полностью самостоятельно.

Искусственный интеллект разрабатывает новые эксперименты, размещая лазеры, зеркала, призмы, разделители лучей и прочие компоненты на поверхности виртуального лабораторного стола. Если эти действия приводят к получению значимого результата, то система будет использовать данную последовательность действий при планировании следующих экспериментов. Такой подход известен как принцип "укрепляющего самообучения" (reinforcement learning).

"Искусственный интеллект провел десятки тысяч экспериментов на виртуальном лабораторном столе" - рассказывает Хендрик Пулсен Наутруп (Hendrik Poulsen Nautrup), - "Когда мы позже проанализировали память системы, мы обнаружили, что она успешно разработала целый ряд экспериментальных методов. Некоторые из этих методов уже хорошо известны и используются учеными, другие же - абсолютно новы и весьма оригинальны. И теперь нам потребуется экспериментально проверить эти новые методы в реальной лаборатории".

В будущем ученые планируют модернизировать свои самообучающиеся алгоритмы и получить еще более интеллектуальный инструмент, который сможет полностью самостоятельно найти решение любой поставленной перед ним экспериментальной задачи. И естественно, наличие такого инструмента сыграет огромную роль в деле увеличения интенсивности и продуктивности фундаментальных исследований, снизив, при этом, количество требующихся для этого затрат.

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Новости науки, ИИ, Искусственный интеллект, Квантовая физика, Наука.
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