https://telegraf.com.ua/files/2018/01/1512233276_1425325592_752px-dmsp_block-5d2-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3880133-astronom-obnaruzhil-zateryannyiy-v-kosmose-sputnik-nasa.html
Астроном обнаружил затерянный в космосе спутник NASA
Новости науки: Канадский астроном нашел в космосе потерянный спутник NASA.
Канадский астроном-любитель Скотт Тилли обнаружил затерянный больше десяти лет назад спутник NASA.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Tech Times.
NASA запустило спутник IMAGE для изучения изменений магнитосферы Земли из-за влияния солнечного ветра в марте 2000 года. В 2005 году связь со спутником пропала.
20 января 2018 года Тилли удалось случайно зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Сначала он искал секретный американский спутник Zuma.
Впоследствии Тилли связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем, и тот подтвердил, что удалось поймать сигнал со спутника.
Telegraf.com.ua