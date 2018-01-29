Астроном обнаружил затерянный в космосе спутник NASA

Канадский астроном-любитель Скотт Тилли обнаружил затерянный больше десяти лет назад спутник NASA.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Tech Times.

NASA запустило спутник IMAGE для изучения изменений магнитосферы Земли из-за влияния солнечного ветра в марте 2000 года. В 2005 году связь со спутником пропала.

20 января 2018 года Тилли удалось случайно зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Сначала он искал секретный американский спутник Zuma.

Впоследствии Тилли связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем, и тот подтвердил, что удалось поймать сигнал со спутника.