Ученые выразили протест после запуска самого яркого спутника

Астрономы со всего мира выступили с критикой новозеландской компании Rocket Lab, которая недавно запустила на орбиту спутник, похожий на гигантский дискобол.

Новозеландский стартап успешно запустил на орбиту ракету, на борту которой находилось несколько спутников, в том числе Humanity Star – сфера диаметром около метра, оснащенная 65 светоотражающими панелями.

Как сообщают создатели Humanity Star, сфера должна отражать лучи Солнца и будет заметна с любой точки Земного шара. Спутник будет самым ярким объектом на небе на протяжении девяти месяцев, пока не войдет в атмосферу планеты. Humanity Star призван напомнить человечеству "о хрупкости существования".

Но ученые со всего мира настаивают на том, что спутник может помешать наблюдению за звездами и космическими объектами из-за создаваемого им светового загрязнения. "Вау. Сознательно созданное ярким и долговременным космическое граффити. "Большое спасибо" Rocket Lab", - заявил астрофизик из Калифорнийского университета Майк Браун.

Калеб Шарф из Колумбийского университета назвал спутник "стробоскопом" и сравнил его с рекламным слоганом, размещенным на Эвересте. "Еще одно вторжение в мою Вселенную, еще одна вспышка, которая так и лезет в глаза", – добавил он.

28 ноября, утром с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б". Она вывела спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

По предварительным данным, разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М 2-1" не смог удержаться на орбите и затонул в Атлантическом океане.