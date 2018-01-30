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Ученые предупредили об опасности вейпинга
13:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК.

Это может вызвать развитие раковых заболеваний. В своем исследовании биологи изучали на мышах влияние никотина и производных от него соединений, содержащихся в паре от электронной сигареты. Как оказалось, летучие соединения повреждают генетический материал в клетках легких, сердца и мочевого пузыря. Также уменьшалась активность репарационных систем, которые восстанавливают ДНК, что выражалось в снижении уровня специфических белков.

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Похожие изменения наблюдались в структуре человеческих тканей. В результате исследования ученые заметили, что после курения электронных сигарет увеличилась скорость мутаций и вероятность образования опухолей.

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Исследователи считают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск онкологических заболеваний у вейперов все равно выше, чем у людей, которые совсем не курят.

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Новости науки, Вэйпинг, ДНК, Курение, Раковые заболевания, Ученые, Электронные сигареты.
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