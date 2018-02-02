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Ученые рассказали об уникальной планете Солнечной системы

Солнечная система
01:50 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости науки: Уже не раз в Сети всплывали предположения относительно Нибиру – таинственной планеты, способной обречь на гибель все человечество.

Группа астрономов поведала о том, что удалось установить местоположение неуловимой смертоносной планеты под названием Нибиру, которая по оценкам некоторых экспертов, должна вскоре положить конец всему живому на Земле.

Астрономы, представляющие Калифорнийский технологический институт, расположенный в Пасадене, сумели вычислить размеры Нибиру. Оказалось, что таинственная планета-убийца в десять раз превосходит Землю в размерах, что лишь подтверждает ее опасность. Размер и местоположение данной планеты ученые сумели узнать с помощью исследования небесных тел, расположенных в поясе Койпера.

По словам специалистов, они заметили, что в районе пояса Койпера орбиты некоторых планет и других небесных тел подвернулись некоторому искажению, которое могло быть вызвано влиянием громадного объекта, влияющего на них своей силой гравитации. Все расчеты экспертов доказывают, что в Солнечной системе все-таки находится девять планет.

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Все по теме:

Новости науки, Космос, Нибиру, Планета, Солнечная система.
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