Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада рассмотрит заявление относительно польского закона "бандеровской идеологии" Рада рассмотрит заявление относительно польского закона "бандеровской идеологии"
Новости: В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсию "неофициальным" работникам В Минсоцполитики объяснили, как получить пенсию "неофициальным" работникам
Новости: Усик - Гассиев: на кону боя будут 5 чемпионских поясов Усик - Гассиев: на кону боя будут 5 чемпионских поясов
Новости: Американские ученые доказали безвредность излучения смартфонов для людей Американские ученые доказали безвредность излучения смартфонов для людей
X

Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео)

Древнее захоронение в Мексике
14:32 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Скелеты принадлежат людям разного возраста, от одномесячного младенца до старика.

В Мексике археологи обнаружили 2400-летнее захоронение уложенных по спирали 10 скелетов на территории округа Тлаплан. О находке сообщается на сайте Мексиканского национального института антропологии и истории.

Как полагают археологи, находка, очевидно, связана с ритуальными церемониями того времени. Скелеты принадлежат людям разного возраста, от одномесячного младенца до старика. Голова одного из скелетов покоится на груди другого, руки еще одного скелета прижаты к спине другого. Также исследователи нашли на месте захоронения глиняные горшки и округлые чаши.

Похороненные здесь люди принадлежали группе, населявшей округ на протяжении около 500 лет в 700-200 гг. до н. э. В это время в Мексике появилось несколько крупных цивилизаций, в том числе ольмеки и сапотеки. Некоторые черепа и зубы деформированы — это было распространенной практикой среди сообществ Мезоамерики, такие изменения могут указывать на социальный статус, пол или попытку приблизить образ усопшего к образу божеств.

Пока что неизвестно, как умерли эти люди и произошло ли это одновременно. Если удастся это установить, находка позволит узнать больше о жизни общества в доацтекский период и о погребальных ритуалах того времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Археологи, Видео, Древнее захоронение в Мексике, Захоронение, Мексика, Скелеты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Научные факты о каменном веке, которых вы могли не знать NASA опубликовало новую панораму Марса (Видео) В Египте нашли уникальную гробницу возрастом 4,4 тысячи лет

Последние новости

Президент МОК открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне Пхенчхана Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии Берлин раскритиковал поездку немецких депутатов в оккупированный Крым
Сегодня читают
01 Цены на многие продукты в Украине достигли европейских
02 Ученые выяснили, кто чаще становится жертвой собачьих укусов
03 Наводнение и снег: во Франции продолжает бушевать непогода
04 Ружьем года по версии NRA стало Mossberg 590 Shockwave (Видео)
05 Москву накрыли рекордные снегопады: есть жертвы
Новости сегодня
15:00 Забавные моменты, которые объясняют, почему женщины живут дольше мужчин
14:49 Джошуа о Владимире Кличко
14:47 Геращенко заявила о недопустимости присутствия "титушек" в Черкасском горсовете
14:46 Главные признаки гормонального дисбаланса у женщин
14:45 В Кении полиция разогнала толпу демонстрантов слезоточивым газом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сотрудники ГПСУ не пустили в Украину артиста "А'Студио" Сотрудники ГПСУ не пустили в Украину артиста "А'Студио"
Новости: Прогноз погоды в Украине на 6 февраля: днем снег, а ночью ударят морозы В Украине ударят сильные морозы
Новости: Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать Саакашвили проиграл апелляцию, его могут депортировать
Новости: Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео) Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео)
Добавить комментарий
0