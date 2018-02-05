Найдено древнее захоронение в Мексике: скелеты уложены по спирали (Видео)

В Мексике археологи обнаружили 2400-летнее захоронение уложенных по спирали 10 скелетов на территории округа Тлаплан. О находке сообщается на сайте Мексиканского национального института антропологии и истории.

Как полагают археологи, находка, очевидно, связана с ритуальными церемониями того времени. Скелеты принадлежат людям разного возраста, от одномесячного младенца до старика. Голова одного из скелетов покоится на груди другого, руки еще одного скелета прижаты к спине другого. Также исследователи нашли на месте захоронения глиняные горшки и округлые чаши.

Похороненные здесь люди принадлежали группе, населявшей округ на протяжении около 500 лет в 700-200 гг. до н. э. В это время в Мексике появилось несколько крупных цивилизаций, в том числе ольмеки и сапотеки. Некоторые черепа и зубы деформированы — это было распространенной практикой среди сообществ Мезоамерики, такие изменения могут указывать на социальный статус, пол или попытку приблизить образ усопшего к образу божеств.

Пока что неизвестно, как умерли эти люди и произошло ли это одновременно. Если удастся это установить, находка позволит узнать больше о жизни общества в доацтекский период и о погребальных ритуалах того времени.