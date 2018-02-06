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Массовые лесные пожары отсрочили конец последнего ледникового периода

Лесные пожары
00:44 Сегодня Телеграф
Naked Science
Фото: Naked Science

Новости науки: Внезапное похолодание эпохи раннего дриаса в конце последнего ледникового периода связали с ударом кометы и пожарами, которые охватили заметную часть суши.

Около 12,8 тыс. лет назад планета встретилась с кометой диаметром порядка 100 км. Столкновение вызвало колоссальные пожары: на пике пламя охватывало до 10 процентов площади Земли. Пыль и сажа вызвали глобальное снижение температуры и продлили течение последней ледниковой эпохи. И лишь около тысячи лет спустя, когда пламя улеглось, жизнь начала осторожно возвращаться на пустынные территории.

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Об этом Аллен Уэст (Allen West) и большая команда его коллег пишут в двух частях своей масштабной работы, опубликованной на страницах Journal of Geology (1 и 2).

К 12 тыс. лет назад последний ледниковый период зримо заканчивался, ледники отступали год за годом, люди могли осваивать новые территории. Однако что-то резко изменило климат: период позднего дриаса стал «последней песней» оледенения, которое внезапно усилилось, чтобы окончательно смениться теплым голоценом нашей эпохи. Различные гипотезы называют разные причины этого похолодания. Наиболее популярны идеи об изменении в циркуляции океанских течений под действием масс пресной воды, поступавшей с таявших ледников, и вторая, «ударная» версия, которой придерживаются и авторы нынешней работы.

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«Гипотеза состоит в том, что крупная комета распалась на фрагменты, которые и столкнулись с Землей, вызвав эти разрушения, – говорит один из авторов работы, Эдриан Мелотт (Adrian Melott) из Канзасского университета. – Целый ряд различных химических индикаторов – углекислый газ, нитраты, аммиак – указывают на то, что целых 10 процентов поверхности, порядка 10 млн кв. км, поглотил огонь». В итоге ледниковая эпоха времен молодости человечества, начавшись около 110 тыс. лет назад, завершилась лишь 11700 лет назад.

Работа потребовала сбора древних геологических образцов в 170 точках планеты с привлечением 24 команд ученых и использования широкого спектра методов палеонтологии. В слоях той эпохи отмечается высокое содержание платины, характерное для малых небесных тел, а также массовые включения пыли и типичных продуктов горения органики (аммиака, нитратов и т. п.).

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Помимо химического и изотопного анализа, авторы рассмотрели сохранившиеся образцы пыльцы, которые указали, что именно в этот период сосновые леса массово выгорели и на их месте поднялись тополя, которые одними из первых осваивают места недавних пожарищ.

Столкновение наполнило воздух пылью, вызванные им пожары резко снизили производительность флоры, что привело к вымиранию и животного мира. Но для людей, которым приходилось выживать в тяжелый период позднего дриаса, испытания не заканчивались холодом и нехваткой пищи. Ледники, отступавшие весь предыдущий период, стали снова расти, а озоновый слой был сильно поврежден, создавая серьезную опасность развития рака кожи и других проблем со здоровьем.

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Новости науки, Археология, Дриас, История, Комета, Ледниковый период, Лесные пожары, Наука, Палеонтология, Планета, Экология.
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