SpaceX успешно запустила сверхмощную ракету Falcon Heavy (Видео)

В 22:45 6 февраля SpaceX Илона Маска свершила историю и успешно испытала ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy, передает AIN.UA. Попутно ракета вывела первый электрокар, вишневый Tesla Roadster Маска, в космос.

Тестовый полет Falcon Heavy откладывали пять лет из-за чрезвычайной сложности ракеты. По сути, она состоит из трех Falcon 9 и способна вывести на низкую околоземную орбиту груз весом до 63 800 кг или отправить напрямую к Марсу 16 800 кг. Falcon Heavy стала самой мощной из ныне действующих ракет, превысив показатели Delta IV Heavy в два раза. При этом запуск Falcon Heavy почти в четыре раза дешевле Delta: $90 млн против $350 млн.

Помимо успешного запуска, вероятность которого Маск оценивал в 50%, SpaceX также удалось посадить на землю два боковых ускорителя Falcon Heavy. Они синхронно сели на посадочные площадки LZ-1 и LZ-2 Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. При этом, оба ускорителя уже летали в космос. Один участвовал в коммерческой миссии, другой использовали для доставки груза на МКС в 2016 году.

Судьба основной ступени, которая должна была сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане пока неизвестна. Она успешно провела повторный запуск двигателей для выхода на траекторию для посадки, но в процессе связь с ускорителем прервалась.

Пока SpaceX не подтвердила успешной посадки.

Поскольку запуск Falcon Heavy был тестовым, на ней не было серьезного груза. Но Илон Маск всегда подходит к таким вещам с юмором. Поэтому под носовыми обтекателями ракеты находился вишневый Tesla Roadster самого Маска. За рулем электрокара сидел манекен по имени Starman, одетый в новый скафандр SpaceX. А из стереосистемы машины во время запуска играла песня Девида Боуи — Life on Mars? Помимо этого в Roadster находился специальный диск, который не испортится в космосе. На нем записано произведение Айзека Азимова «Основание» («Академия»). Также под электрокаром находится специальная панель, где написаны имена всех сотрудников SpaceX.

Успешный тестовый запуск может значительно повлиять на космическую индустрию. SpaceX может использовать Heavy для запуска на орбиту тяжелых спутников по оборонным заказам, которые недоступны для Falcon 9. Дешевая и мощная ракета также может понадобиться NASA. Ее можно использовать для запуска автоматизированных миссий на Марс и другие миры.

С помощью нее NASA также может вернуться на Луну, доставляя на Falcon Heavy грузы, посадочные и жилые модули и даже людей. Вдобавок, именно на Heavy Маск обещал отправить вокруг Луны двух космических туристов, которые, по всей видимости, уже заплатили за билеты.