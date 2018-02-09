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Ученые оценили число межзвездных астероидов в Солнечной системе

Межзвездные астероиды
15:30 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: В Солнечной системе могут находиться тысячи астероидов из других систем.

Астрономы заявили о том, что в Солнечной системе одновременно могут находиться тысячи астероидов из других систем, что создают множество возможностей для распространения жизни по Вселенной.

В ходе исследования ученые опирались на предыдущую оценку количества свободно летающих объектов, которая была дана астрофизиками Гавайского университета, и смоделировали способность Солнца и Юпитера притягивать их. В результате было установлено, что одновременно в Солнечной системе могут находиться тысячи подобных объектов, десятки из которых – километровых размеров.

Аналогичные расчеты были проведены и для двойной системы Альфа Центавра – она оказалась способна "улавливать" даже целые планеты размером с Землю, которые также могут выбрасываться из своих систем и отправляться в свободный межзвездный полет.

Эти выводы позволяют вспомнить о гипотезе панспермии – распространения жизни, возникшей на одной из планет, на другие тела и даже в другие звездные системы. Если примитивные микробы или даже отдельные молекулы нуклеиновых кислот окажутся под защитой толстых слоев породы или льда, то теоретически они смогут выдержать длительное и трудное космическое путешествие, пока не столкнутся с другой подходящей планетой.

Согласно расчетам ученых, порядка 400 межзвездных объектов диаметром 100 и более метров, а также около десятка объектов размерами более километра, могли успеть столкнуться с нашей планетой еще до старта абиогенной эволюции – момента, который относят ко времени примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Исследователи подчеркивают, что поиск внеземной жизни можно вести не только на других планетах и спутниках в пределах Солнечной системы, но и наблюдая за межзвездными астероидами.

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Новости науки, Астрономы, Исследования, Межзвездные астероиды, Солнечная система, Ученые.
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