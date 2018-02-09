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Работа четырех телескопов позволила получить снимок красной гигантской звезды
23:36 Пт, 9 Февраль 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
dailytechinfo.org

Новости науки: Четыре телескопа позволили получить изображение красной гигантской звезды крупным планом.

Красная гигантская звезда pi1 Gruis находится на удалении 530 световых лет от Земли. Эта звезда находится на самом последнем этапе своего жизненного цикла, и, как считают ученые-астрономы, она скоро взорвется, превратившись в планетарную туманность. Но пока еще имеется некоторое время, астрономы наблюдают за этой звездой, пытаясь пролить свет на некоторые загадки "звездных явлений". И недавно, при помощи полученного подробного изображения этой звезды, ученые нашли подтверждения существующих теорий, описывающих последние этапы жизни звезд.

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Приведенное выше изображение было получено в декабре прошлого года телескопом Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории, который является фактически множеством из четырех независимых телескопов. Используя сразу все четыре телескопа, астрономы получили снимок звезды pi1 Gruis, на котором можно рассмотреть образы "гранулирования" поверхности этой звезды. Это, в свою очередь, и послужило упомянутым выше подтверждением существующих теорий.

В звездах постоянно идут конвекционные процессы, которые, за счет движения масс звездной материи, переносят наружу тепловую энергию, выработанную в "реакторе" центральной части звезды. Ранее ученые предполагали, что у таких больших звезда, как pi1 Gruis, должно быть небольшое количество конвекционных "ячеек", но эти ячейки должны быть намного больше, чем аналогичные ячейки на нашем Солнце. Малое количество и большие размеры конвекционных ячеек являются следствием того, что гигантские красные звезды гораздо менее плотны, нежели нормальные звезды, находящиеся в "расцвете сил".

Астрономы обнаружили "телескоп" естественного происхождения

Проведя измерения при помощи полученного снимка, ученые выяснили размеры конвекционных ячеек на поверхности звезды pi1 Gruis. Средний размер ячейки составляет порядка 120 миллионов километров (27 процентов от диаметра красного гиганта), что существенно больше 2 тысяч километров, которым равны средние размеры конвекционных ячеек на Солнце. И это все является достаточно редким случаем в истории науки, когда результаты практических наблюдений полностью совпадают с теоретическими значениями, говоря, что данное направление современной науки находится на абсолютно правильном пути.

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Новости науки, pi1 Gruis, Астрономия, Наука, Обсерватории.
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