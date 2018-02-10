Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В НАТО признают гибридную агрессию РФ против Украины В НАТО признают гибридную агрессию РФ против Украины
Новости: Луценко обращался к Гройсману с просьбой отставки Данилюка Луценко обращался к Гройсману с просьбой отставки Данилюка
Новости: Сборная Португалии - победитель Евро-2018 по футзалу Сборная Португалии - победитель Евро-2018 по футзалу
Новости: Евровидение 2018: результаты первого полуфинала и видео выступлений участников Евровидение 2018: результаты первого полуфинала и видео выступлений участников
X

Масштабы великого вымирания 250 млн лет назад связали с озоновым слоем
23:20 Сб, 10 Февраль 2018 Телеграф
naked-science.ru
naked-science.ru

Новости науки: Восстановление после величайшего вымирания биосферы заняло целых 500 тыс. лет – и виной тому послужило воздействие солнечной радиации на семена растений.

Массовое пермское вымирание считается крупнейшим в истории Земли: тогда, около 250 млн лет назад, исчезло больше 95 процентов морских животных и 75 процентов позвоночных суши. Ключевым виновником катастрофы считают длительное и мощное излияние Сибирских траппов, покрывших лавой миллионы квадратных километров. Масштабный выброс вулканических газов привел к резким переменам климата и гибели биосферы. На восстановление после катастрофы ей потребовалось больше полумиллиона лет, и причину этому нашли в озоновом слое.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли показали, что ослабление озонового слоя, вызванного вулканической деятельностью, привело к тому, что солнечный ультрафиолет буквально стерилизовал поверхность Земли после катастрофы. Такое воздействие надолго снизило способности растений давать потомство, что в итоге и задержало восстановление биосферы. Об этом Джефри Бенка (Jeffrey Benca) с соавторами пишет в статье, опубликованной журналом Science Advances.

Биологи экспериментировали с растениями сосны, которые сравнительно близки к древним голосеменным, доминировавшим на планете до и после пермского вымирания. Небольшие деревца высотой не более 49 см в течение двух месяцев выращивались под УФ-излучением, интенсивность которого более чем вдесятеро превышает обычный для яркого солнечного дня уровень. Быстрой гибели растений это не вызвало, однако привело к нарушению тонких процессов, управляющих формированием пыльцы, а затем и семян. Неправильные, деформированные шишки гибли через несколько дней после формирования, и дерево становилось стерильным.

Ученые отмечают, что эти изменения не были постоянны, и при возвращении к нормальной интенсивности УФ-излучения деревья понемногу восстанавливали нормальную фертильность. Однако в эпоху вымирания на фоне массовой гибели взрослых растений их неспособность оставить новые поколения семян привела к сокращению лесного покрова и, очевидно, резко усугубила катастрофу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Вымирание, Наука, Озоновый слой.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученым удалось измерить параметры планет из другой галактики Работа четырех телескопов позволила получить снимок красной гигантской звезды Астрономы обнаружили "телескоп" естественного происхождения

Последние новости

Шаг в будущее: Как выглядел запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy (Видео) Напитки, которые помогут продлить вашу молодость Сказочный и мистический испанский парк Горбеа (Фото)
Сегодня читают
01 Луценко обращался к Гройсману с просьбой отставки Данилюка
02 Португалия 3:2 Испания: события финала Евро-2018 по футзалу
03 Развенчаны популярные мифы о правилах гигиены
04 Первое поражение чемпиона: Усик уступил в бою с женой (Видео)
05 Сборная Португалии - победитель Евро-2018 по футзалу
Новости сегодня
03:40 Более трехсот членов ОПГ были задержаны за прошлый год
03:20 ГСЧС: В Одесской области обнаружена взрывчатка времен Второй мировой
03:01 Самые неаппетитные блюда из разных стран мира (Фото)
02:46 Футболист "Баварии" украсил свою спину невероятным тату
02:28 В Огайо застрелили двух полицейских
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Израиль закрыл часть воздушного пространства Израиль закрыл часть воздушного пространства
Новости: Вятрович заявил о фактическом завершении декоммунизации в Украине Декоммунизация в Украине почти завершена
Новости: В Украине электроэнергия подорожала на 28% за год Как подорожала электроэнергия в Украине
Новости: Великий пост 2018: календарь питания на каждый день Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
Добавить комментарий
0