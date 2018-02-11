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В джунглях Гватемалы обнаружили ранее неизвестные сооружения цивилизации майя
00:36 Сегодня Телеграф
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Фото из открытых источников

Новости науки: В джунглях Гватемалы обнаружили более 60 тыс. ранее неизвестных сооружений цивилизации майя.

Открытие было сделано при помощи лазерной технологии, способной обнаружить возведенные человеком структуры под густым пологом тропического леса. Ученым удалось составить карты более двух тысяч кв. км на севере Гватемалы.

Судя по всему, большая часть обнаруженных зданий были жилыми домами. Эта местность расположена вблизи уже известных руин городов майя. Вероятно, население региона составляло на несколько миллионов больше человек, чем предполагали исследователи.

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"Это один из самых важных прорывов в полуторавековой истории археологических исследований майя", — говорит профессор археологии и антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон.

По словам Хьюстона, от масштаба открытия "перехватывает дыхание". "Я знаю, что это прозвучит как преувеличение, но когда я увидел полученные изображения, у меня слезы навернулись", — добавляет он.

Исследователи использовали технологию Лидар (LIDAR — Light Identification and Ranging), предназначенную для получения данных об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света.

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Новости науки, LiDAR, Гватемала, Древние цивилизации, Майя.
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