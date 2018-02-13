Фотографии редких видов флоры и фауны из неизведанного района антарктического морского дна подчеркивают необходимость защиты жизни в одном из самых отдаленных мест на планете.

Изображения, приведенные ниже, являются первыми в истории снимками существ, найденных в ранее неисследованном районе морского дна Антарктиды. Эти редкие виды были найдены доктором Сюзанн Локхарт, антарктическим биологом, которая опустилась на морское дно в подводной лодке в рамках научной экспедиции, организованной «Гринпис». Обнаруженные представители флоры и фауны, а также несколько часов видеоматериалов будут отправлены для изучения в лабораторию. Локхарт надеется, что ей удастся открыть новые виды. Она также отметила, что полученные данные «имеют большое значение для будущего Южного океана».