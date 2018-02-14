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NASA испытает украинский сервис для измерения давления на астронавтах
02:31 Сегодня Телеграф
ain.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки:

Один из проектов украинской компании Planexta — Planexta Care, оборудование для измерения артериального давления. Недавно стало известно, что этот проект был выбран для испытаний в Космическом центр имени Линдона Джонсона NASA — именно там готовят пилотируемые миссии и обучают астронавтов, информирует AIN.ua.

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Команда Planexta работает над несколькими проектами в сфере медицины и мониторинга здоровья. Недавно мы писали об их разработке — модификации VR-шлема, предназначенного для снятия физиологического стресса с пользователя. Planexta Care — это программно-аппаратное решение, над которым работает отдельная команда SenceTech, и которое способно измерять и мониторить артериальное давление, а также — вариабельность сердечного ритма.

«На текущий момент точным безманжетным замером артериального давления занимается чуть больше 10 лабораторий по всему миру. Это непростая задача. Мы ее решили в нашем ЭКГ-сенсоре для одной руки. В основе лежит уравнение Моенса-Кортевега, которое показывает связь между пульсовой волной и артериальным давлением», — говорит Евгений Найштетик, основатель Planexta. Planexta Care — это комплекс устройств, в который входит ЭКГ-сенсор, 9-осный акселерометр, барометр и др. По словам Евгения, на видео видно, как замер отражает изменение показания давления, что недоступно манжетным приборам.

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Проект участвовал в открытом конкурсе Wearable Technology Challenge, и недавно были объявлены его финалисты. О выходе в финал команде рассказали в Texas Medical Center, где они проходили акселерационную программу TMCx — она началась в феврале и продлится до июня этого года.

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В категории решений для центра Джонсона для измерения артериального давления отобрано три проекта: Texas A&M University, Blumio и SenceTech. Прохождение такого отбора для проекта означает, что в апреле прототип устройства протестируют на центрифуге с реальным астронавтом. И если он будет работать не менее точно, чем штатное оборудование NASA, украинская команда может ожидать предложения от американского космического агентства.

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