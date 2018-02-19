Ученые выяснили, как человечество отреагирует на встречу с внеземной цивилизацией

Герой Герберта Уэллса в научно-фантастическом романе «Война миров» так описывал свою реакцию на вторжение марсиан: «Страх, который я чувствовал, был не рациональным страхом, а паническим ужасом». Но, несмотря на столь тревожные изображения фантастами встречи человечества с инопланетными существами, в реальной жизни люди, скорее всего, будут приветствовать их с распростертыми объятиями, нежели паниковать.

Профессор Майкл Варнум из Аризонского государственного университета презентовал результаты исследования на конференции американской Ассоциации по продвижению науки в Остине, штат Техас. Он пояснил, что речь в его работе идет об инопланетных микробах, поскольку именно их мы, вероятнее всего, найдем первыми (если вообще что-нибудь найдем).

Исследование опубликовано в журнале Frontiers of Psychology.

Чтобы изучить реакцию общественности на инопланетян, Варнум и его коллеги проанализировали материалы СМИ, которые посвящены открытиям, свидетельствующим о существовании внеземной жизни. Среди них заявление NASA о возможности наличия микробиологической формы жизни на марсианском метеорите и результаты последнего исследования звезды Табби.

Звезда Табби — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии 1480 световых лет от Солнца. Аномальные изменения светимости звезды позволили ученым выдвинуть гипотезу о существовании там высокоразвитой инопланетной цивилизации.

Также ученые проанализировали ответы 500 участников онлайн-опроса.

Результаты показали, что в большинстве случаев люди позитивно реагировали на сообщения о внеземной жизни. Ученые отмечают, что ответы не зависели от возраста, пола и доходов респондентов.

Профессор Льюис Дартнелл, астробиолог из Вестминстерского университета, позитивно воспринял полученные коллегами результаты: «Отрадно, что это исследование показало, что люди, вероятно, будут в восторге от открытия микробной жизни за пределами Земли. Мы вряд ли когда-нибудь столкнемся с разумными инопланетянами в нашей Галактике, но уже есть ряд предстоящих миссий, которые позволят обнаружить признаки бактерий на Марсе».