Вулканологи наконец разгадали смертоносное влияние пещеры-убийцы

Исследователи из Университета Дуйсбурга-Эссена в Германии объяснили, как пещера, расположенная в античном городе Иераполе (Турция), была смертельна для животных, однако была абсолютно безопасной для людей.

Об этом пишет издание Science Alert, передает Сегодня.

В подземной полости скопились ядовитые концентрации углекислого газа, который образует приповерхностный слой толщиной 40 сантиметров.

Рядом с пещерой остатки арены и трибуны, они были построены еще древними римлянами для жертвоприношения домашнего скота богу Плутону. Она считалась вратами в загробный мир. Древние историки писали, что из пещеры выходил плотный дым, он убивал животных которые заходили внутрь. Люди же оставались живыми. Археологи раскопали смертоносную полость в 2011-2013 годах.

Исследователи обнаружили, что на уровне 10 сантиметров в утренние часы концентрация достигает пика и становится смертельной и для человека. В течение дня из-за лучей Солнца слой газа почти исчезает, но продолжает убивать насекомых у самой поверхности.

Рядом с Неаполем на флегрейских полях находится другая подобная пещера, называемая Собачьей. Она использовалась в качестве аттракциона, посетители которого могли понаблюдать за влиянием диоксида углерода на собак.