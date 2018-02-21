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Вулканологи наконец разгадали смертоносное влияние пещеры-убийцы

Вулканологи наконец разгадали смертоносное влияние пещеры-убийцы
00:28 Сегодня Телеграф

Новости науки: Ученые раскопали смертоносную полость в Иераполе в 2011-2013 годах, но ее секрет разгадан только сейчас.

Исследователи из Университета Дуйсбурга-Эссена в Германии объяснили, как пещера, расположенная в античном городе Иераполе (Турция), была смертельна для животных, однако была абсолютно безопасной для людей.

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Об этом пишет издание Science Alert, передает Сегодня.

В подземной полости скопились ядовитые концентрации углекислого газа, который образует приповерхностный слой толщиной 40 сантиметров.

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Рядом с пещерой остатки арены и трибуны, они были построены еще древними римлянами для жертвоприношения домашнего скота богу Плутону. Она считалась вратами в загробный мир. Древние историки писали, что из пещеры выходил плотный дым, он убивал животных которые заходили внутрь. Люди же оставались живыми. Археологи раскопали смертоносную полость в 2011-2013 годах.

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Исследователи обнаружили, что на уровне 10 сантиметров в утренние часы концентрация достигает пика и становится смертельной и для человека. В течение дня из-за лучей Солнца слой газа почти исчезает, но продолжает убивать насекомых у самой поверхности.

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Рядом с Неаполем на флегрейских полях находится другая подобная пещера, называемая Собачьей. Она использовалась в качестве аттракциона, посетители которого могли понаблюдать за влиянием диоксида углерода на собак.

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Новости науки, Археология, Вулканология, Животные, Иераполь, Новости археологии, Пещера, Смерть, Турция.
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