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Новости: SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета
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SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета

SpaceX
16:55 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Twitter

Новости науки: Компания SpaceX на сутки перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b.

Причиной такого решения инженеров стал сильный ветер, сообщается в twitter SpaceX.

"Данные о ветре на большой высоте показывают, что вероятно превышение нагрузки на 2%. Маленькое превышение, но лучше быть параноиком. Отложим запуск до завтра, предположим, что ветер будет лучше", - написал глава SpaceX Илон Маск за 10 минут до объявленного времени старта.

До этого SpaceX уже переносила старт Falcon 9 дважды. Сначала он планировался на 17 февраля, однако за сутки до запуска его перенесли на 18 февраля, а затем – на 21 февраля. Теперь вероятным временем запуска ракеты называют 22 февраля, 16:17 по Киеву.

Эта ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту испанский радиолокационный спутник PAZ и два небольших спутника для тестирования сети глобального интернета. Предполагается, что Microsat-2a и Microsat-2b используют для демонстрации возможностей глобальной сети спутников проекта всемирного интернета.

При запуске будет использована Falcon 9 с первой ступенью версии Block 3. В августе 2017 года эта ступень использовалась для запуска тайваньского спутника Formosat-5. Это последняя ступень Block 3, которая есть у SpaceX.

Ранее Маск сказал, что SpaceX приближается к восстановлению обтекателей полезной нагрузки. Компания экспериментировала с парашютами на своих обтекателях и построила гигантский корабль, чтобы в конце концов поймать обтекатели, прежде чем они утонут в океане.

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Новости науки, Falcon 9, Microsat-2a, Microsat-2b, SpaceX, Запуск, Илон Маск, Интернет, Спутник.
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