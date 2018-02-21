SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками для глобального Интернета

Причиной такого решения инженеров стал сильный ветер, сообщается в twitter SpaceX.

Standing down today due to strong upper level winds. Now targeting launch of PAZ for February 22 at 6:17 a.m. PST from Vandenberg Air Force Base. — SpaceX (@SpaceX) 21 февраля 2018 г.

"Данные о ветре на большой высоте показывают, что вероятно превышение нагрузки на 2%. Маленькое превышение, но лучше быть параноиком. Отложим запуск до завтра, предположим, что ветер будет лучше", - написал глава SpaceX Илон Маск за 10 минут до объявленного времени старта.

До этого SpaceX уже переносила старт Falcon 9 дважды. Сначала он планировался на 17 февраля, однако за сутки до запуска его перенесли на 18 февраля, а затем – на 21 февраля. Теперь вероятным временем запуска ракеты называют 22 февраля, 16:17 по Киеву.

Эта ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту испанский радиолокационный спутник PAZ и два небольших спутника для тестирования сети глобального интернета. Предполагается, что Microsat-2a и Microsat-2b используют для демонстрации возможностей глобальной сети спутников проекта всемирного интернета.

При запуске будет использована Falcon 9 с первой ступенью версии Block 3. В августе 2017 года эта ступень использовалась для запуска тайваньского спутника Formosat-5. Это последняя ступень Block 3, которая есть у SpaceX.

Ранее Маск сказал, что SpaceX приближается к восстановлению обтекателей полезной нагрузки. Компания экспериментировала с парашютами на своих обтекателях и построила гигантский корабль, чтобы в конце концов поймать обтекатели, прежде чем они утонут в океане.