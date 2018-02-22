Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян

Британские археологи подготовили уникальную экспозицию артефактов, обнаруженных за последнее время на территории древнеримской крепости Виндоланд. "Гвоздем" коллекции стали перчатки для кулачного боя, которые использовались атлетами в турнирах по единоборствам.

Как сообщают исследователи, древнеримское укрепление ранее недостаточно изучалось. Теперь благодаря современным технологиям удалось значительно расширить территорию раскопок и обнаружить множество уникальных артефактов.

Найденные перчатки интересны тем, что ранее эти "спортивные" аксессуары можно было увидеть лишь на керамических изображениях. Они любопытны своей функциональностью. Перчатки разработаны для максимальной защиты кистей рук от от повреждений и растяжений. Тем не менее, грубая кожа имеет столь плотную структуру, что удар, нанесенный такой перчаткой наверняка был весьма болезненным.

Кроме перчаток, ученые нашли мечи с ножнами и без них, сандалии, а также элементы боевых доспехов.