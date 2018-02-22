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Новости: Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян
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Археологи нашли боксерские перчатки древних римлян

Древний Рим
04:37 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Снаряжение было изготовлено еще в 120 году до нашей эры.

Британские археологи подготовили уникальную экспозицию артефактов, обнаруженных за последнее время на территории древнеримской крепости Виндоланд. "Гвоздем" коллекции стали перчатки для кулачного боя, которые использовались атлетами в турнирах по единоборствам.

Как сообщают исследователи, древнеримское укрепление ранее недостаточно изучалось. Теперь благодаря современным технологиям удалось значительно расширить территорию раскопок и обнаружить множество уникальных артефактов.

Найденные перчатки интересны тем, что ранее эти "спортивные" аксессуары можно было увидеть лишь на керамических изображениях. Они любопытны своей функциональностью. Перчатки разработаны для максимальной защиты кистей рук от от повреждений и растяжений. Тем не менее, грубая кожа имеет столь плотную структуру, что удар, нанесенный такой перчаткой наверняка был весьма болезненным.

Кроме перчаток, ученые нашли мечи с ножнами и без них, сандалии, а также элементы боевых доспехов.

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Новости науки, Артефакты, Боксерские перчатки древних римлян, Великобритания, Виндоланд, Древний Рим.
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